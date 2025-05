El creador de ‘The Last of Us 2’ revela el cambio radical que sufre la serie: no te lo esperabas

The Last of Us 2 está causando la misma repercusión mediática que su antecesora, siendo otro fiel retrato de la continuación del videojuego homónimo de la compañía Naughty Dog. O…¿No es tan fiel como pensamos? En toda versión o adaptación audiovisual, los cambios para trasladar las historias al formato de un guion son a menudo de casi un obligado cumplimiento. Porque incluso en la primera parte, con secuencias calcadas a las cinemáticas del título de PlayStation, la temporada inicial contó con cambios sustanciales a la altura del magnífico capítulo tres, el cual lleva por nombre Mucho, mucho tiempo y se centraba en el pasado hasta entonces no narrado de dos personajes secundarios como Bill y Frank. Ahora, la serie ha emitido hace pocas horas el episodio final de su segunda season y el showrunner Craig Mazin, ha querido salir a explicar los motivos de las principales diferencias del seguimiento con la trama virtual.

Super Mario Bros: La película (2023), Una película de Minecraft (2025) u otros casos de éxito televisivo como Fallout (2024) en Prime Video han demostrado que el boom de adaptaciones videojueguiles es una realidad que funciona a las mil maravillas para una industria, todo hay que decirlo, carente de ideas originales y depauperada en cuanto a nivel de riesgo creativo. Por eso y a expensas del futuro de un género de superhéroes en la cuerda floja, algunas de las producciones más esperadas en los próximos años vienen del mundo de las consolas, incluyendo una hipotética continuación a lo visto en The Last of Us 2. Pero, ¿cuál ha sido el principal cambio que hemos podido descubrir esta temporada respecto a la historia que los jugadores vivieron cuando se lanzó la publicación del videojuego en el verano del 2020? Mazin ha explicado los motivos en una de sus últimas entrevistas.

(A continuación, en el artículos se revelan algunos spoilers de la segunda temporada de The Last of Us 2).

Los cambios de ‘The Last of Us 2’

La idea de presentar cambios sobre el juego original no pilla por sorpresa a aquellos que ya hayan comenzado a ver The Last of Us 2 en HBO Max, pues en realidad desde los primeros minutos del capítulo inicial, nos encontramos al personaje de Abby (Kaitlyn Dever) explicando con pelos y señales su plan de terminar con la vida de Joel (Pedro Pascal), vengándose por la muerte de su padre. Arruinando así de alguna forma, la sorpresa en forma de trauma generacional que abordaba la muerte del mismo en el videojuego, de quien pensábamos que era una aliada (e incluso, la llegamos a manejar al principio del título).

Desde ese punto, el seguimiento no había sufrido tantos cambios, manteniéndose en una trama en la que acompañábamos a Ellie hacia Seattle para que esta aplique con sus propias manos el ojo por ojo con Abby.

Sin embargo, el capítulo sexto titulado El precio, nos mostraba un encuentro flashback que en realidad en el videojuego se muestra al final de la historia. ¿Cuál es el motivo principal de esta diferencia? Mazin lo ha revelado en un podcast para Filmmaket Toolkit, atendiendo a que necesitábamos comprender cómo dejó realmente las cosas Joel antes de morir», para saber cómo va a reaccionar Ellie en la conclusión.

La motivación de los cambios

El creador de Chernobyl (2019) relataba de la siguiente forma la motivación de este y otros principales cambios:

«A diferencia de Ellie en el juego, que va a Salt Lake City y encuentra pruebas de lo que sucedió, nuestra Ellie no tiene pruebas, sino sólo un fuerte instinto basado en las preguntas que le han estado molestando durante todos estos años y la forma en la que Joel mintió sobre Eugene (…) Es esa confirmación, más que cualquier otra cosa lo que la serie necesitaba establecer antes de que la trama de Seattle vaya más lejos. Espero que cuando la gente vea ese momento, piense ‘vale, ese fue el último momento antes de su momento final’».

Con una una tercera ronda de capítulos y ahora, parece que podríamos tener una cuarta season que nos cuente un poco más allá de la historia que conocimos en el segundo juego. Recordemos que por el momento, sólo existen dos entregas del videojuego y que todavía no se ha dado la confirmación oficial del desarrollo de un nuevo título para PS5.