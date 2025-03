Todos los estábamos esperando y ya está aquí: las novedades que trae Assassin’s Creed Shadows

La desarrolladora de videojuegos Ubisoft ya lo tiene todo listo para el lanzamiento de la nueva entrega de su saga estrella, Assassin’s Creed: Shadows, que verá la luz este jueves, 20 de marzo, después de sufrir varios retrasos debido a su desarrollo. Este nuevo juego nos transportará al Japón feudal, teniendo como novedad principal la posibilidad de elegir entre dos jugabilidades, la clásica de sigilo personificada por Naoe, una ninja, y Yasuke, un samurái que nos brindará una experiencia de juego más tosca y brutal.

Shadows se desarrolla en 1579, cuando Japón llevaba un siglo de guerras entre clanes y señores feudales. Uno de estos líderes, Oda Nobunaga, quiere reunificar el país de una vez, y también lo hace con las armas. Y es durante el desarrollo de esta historia, que los dos protagonistas deben unir fuerzas para luchar contra un enemigo común, ya que comienzan en bandos distintos.

Assassin’s Creed Shadows allows you to master the unconventional warfare tactics of a shinobi. The deadliest combat gameplay in the series so far pic.twitter.com/wGY9sSTsxc

Como ya se ha mencionado, una de las principales novedades es la aparición de dos personajes con jugabilidades distintas, que podrán ser usadas a lo largo del mapa. Naoe cuenta entre su equipo con la ya clásca hoja oculta, la cual hereda de su padre. Además, utiliza cuchillos, estrellas arrojadizas, katanas y hoces caseras. En cambio, Yasuke maneja katanas, lanzas de gran alcance, arcos y hasta arcabuces (un arma de fuego portátil, antigua, semejante al fusil, que se disparaba prendiendo la pólvora).

Otra de las innovaciones que Assassin’s Creed: Shadows ha incorporado es el cambio de estaciones a lo largo de nuestra partida. Estos cambios también afectarán a la forma en la que jugamos, ya que tendrán efecto en nuestro personaje.

En invierno los estanques se congelarán y podremos caminar por ellos, en primavera la hierba está más alta y lo podemos usar a nuestro favor, camuflándonos en ella, en verano muchas plantas pierden frondosidad y en otoño el viento y la lluvia pueden ser aliados o enemigos. También afectarán al trabajo de nuestros aliados espías, que nos tratarán de conseguir recursos.

Uno de los aspectos que se vuelve a recuperar de títulos anteriores como Assassin’s Creed: Mirage, o del primer juego de la saga, Assassin’s Creed, es la casa de asesinos, una base en la que nuestros aliados nos ayudarán con las misiones que tengamos. Estos edificios son completamente personalizables y nos servirán también para conseguir nuevas armas y armaduras.

