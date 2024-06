El videojuego ‘Watch Dogs’ tendrá una adaptación cinematográfica protagonizada por Tom Blyth

Después de considerarlo durante muchos años un formato maldito, las adaptaciones de los videojuegos al cine y a la pequeña pantalla viven una época dorada. Tan sólo hay que ver cómo prácticamente cada semana, las grandes compañías firman nuevos proyectos relacionados con el mundo de las consolas. Pero esta es una tendencia que el celuloide y la ficción seriada llevan abrazando desde hace tiempo y ahora, prácticamente cada año, tenemos un fenómeno viral dispuesto a atraer a una legión de fans a los diferentes terminales. The Last of Us o Fallout son dos claros ejemplos en Max y Prime Video, pero no debemos olvidar cómo Super Mario Bros: la película consiguió recaudar más de 1.300 millones de dólares en la taquilla mundial. El turno le ha llegado Watch Dogs, la licencia creativa de Ubisoft con tres entregas jugables que parece haber encontrado en el actor Tom Blyth a su primer gran protagonista.

Por lo que conocemos, la adaptación de Watch Dogs estará comandada por Mathieu Turi, conocido sobre todo por haber dirigido la cinta francesa El tubo. En el equipo de producción se encuentran el presidente y director ejecutivo de New Regency Yariv Milchan y la presidenta de cine y televisión del mismo estudio. Por Ubisoft, la jefa de contenido y división de cine Margaret Boykin se encargará de supervisar el desarrollo de este de acción real al que se le prevé una buena cantidad de personajes en su historia. Finalmente, Christie LeBlanc (Oxígeno) será quien firme el guion, frente a las revisiones de Victoria Bata (Cocina con química).

¿De qué trata ‘Watch Dogs’?

El juego original de Watch Dogs fue lanzado en 2014 y ubica a su protagonista en una Chicago del futuro donde todos los aspectos electrónicos del entorno pueden ser pirateados por el protagonista. Desde puentes y semáforos, hasta cámaras de seguridad y otras puertas se consiguen manipular para conseguir ciertos objetivos (habitualmente perpetuar crímenes o escapar de la policía). Al éxito de ventas de la historia original, le llegó una segunda parte contextualizada en Chicago, mientras que el fin de la trilogía se materializaría con Watch Dogs: Legión, trasladando a los jugadores hasta Londres. Los tres títulos manejan historias independientes con diferentes protagonistas y ambientes, pero todos tienen el nexo común del hacking o el hackeo y la llamada a desobedecer a unos gobiernos distócicos y autoritarios que vigilan a sus ciudadanos.

El primero vendió casi 10 millones de copias vendidas en todo el mundo y aunque la secuela pegó un considerable bajón en el mercado económico, la tercera parte llegó a facturar 1,9 millones de copias digitales. En principio, Ubisoft tiene planes de continuar con la franquicia, pero tampoco es que el videojuego haya sido una mina de oro para la compañía. Por ello, quizás en el terreno fílmico sí encuentre su propio universo rentable que del mismo modo, haga crecer las ventas en consolas de toda la saga.

Tom Blyth es el elegido

La presencia del actor británico nos hace pensar que a lo mejor, New Regency quiere apoyar la historia más en el último videojuego que representar las dos anteriores versiones norteamericanas. No obstante, Tom Blyth ya ha dado un salto relevante en la industria interpretando el pasado año a Coriolanus Snow en Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes.

El de Birmingham venía por aquel entonces de protagonizar la serie Billy el Niño, siendo mayoritariamente un gran desconocido para la audiencia. En el presente 2024, Blyth tiene pendiente el estreno de Discussion Materials. El incipiente proyecto todavía está un tanto verde en cuestiones de producción, por lo que lo más seguro es que no llegue a las salas al menos, hasta 2026.

Ubisoft no tiene suerte

A pesar de vivir esta especie de fiebre exitosa por el mundo de los videojuegos, la compañía Ubisoft no es precisamente un gran ejemplo de buen hacer en la adaptación de sus propiedades intelectuales. En 2010, la adaptación de Prince of Persia: las arenas del tiempo fue un absoluto fracaso comercial que terminó recaudando 336 millones de dólares a partir de un presupuesto de casi 200 millones. Del mismo modo, Assassin’s Creed fue otro fracaso comercial y crítico en 2016, siendo una sorpresa debido a la popularidad de la saga en el mundo. Esta última, también fue firmada por Regency.

Habrá que esperar para ver si con Watch Dogs, Ubisoft atina y se posiciona como otro gran sello que consigue apuntarse a una de las últimas tendencias lucrativas de Hollywood.