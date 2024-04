La nueva película de Netflix que generará nuevas preguntas sobre la IA

La inteligencia artificial es uno de los temas más controvertidos sujetos a debate en la actualidad. Prácticamente tiene una implicación en todas las profesiones y por supuesto, la industria cinematográfica es una de ellas. De hecho, uno de los puntos difícilmente regulables del campo fue en su momento, el centro de las negociaciones de las dos últimas huelgas en Hollywood. Por un lado, los escritores y guionistas lucharon en contra del uso de la IA por parte de la Alianza de productores. Por otro, los actores hicieron lo propio pero con la recreación y los procesos de rejuvenecimiento de sus rostros. No es una novedad que en el séptimo arte se presente a la inteligencia artificial como una enemiga. Ahí están los casos de 2001: una odisea en el espacio y la saga Terminator. Recientemente, esto ha adquirido un cariz con más sentido y forma en ejemplos como Misión imposible: Sentencia mortal o con la nueva película de Netflix que se estrena en menos de un mes, Atlas.

El filme de “La Gran N”, como buena historia de ciencia ficción, nos hará plantearnos los nuevos peligros de la IA. Un tema tan recurrente que hasta tuvo su presencia en la pasada edición de los Oscar, gracias a The Creator. Sin embargo, la actualidad concurre en este trabajo del cineasta Brad Peyton, el cual además esta auspiciado por una estrella de la talla de Jennifer Lopez. Pero ¿de qué trata y por qué puede convertirse en un nuevo fenómeno viral de la compañía?

‘Atlas’: otra vez contra la IA

Atlas no es una propuesta que quiera tratar con maniqueísmo a la IA, de hecho si conocemos su premisa, el planteamiento existente es el de la confianza que debemos poner en una inteligencia artificial ante un peligro mortal. La historia de Peyton nos presenta a Atlas Sepherd, una brillante analista de datos que debe fiarse de un ordenador si quiere salvar su vida. El punto de partida es ya de por sí, dubitativo. Aunque las reticencias se magnifican a través de la personalidad de esta científica, la cual desconfía mucho de este tipo de inteligencias antinaturales. Esto viene del propio pasado manifestado en la historia de la cinta futurista en el que Harlan, una IA creada para ayudar a la humanidad, casi borra todo el rastro de ella.

Peyton es un realizador con una amplia experiencia en el terreno. Este canadiense ha dirigido a Dwayne Johnson en Viaje al centro de la Tierra 2: La isla misteriosa, San Andrés y Proyecto Rampage. No obstante, su asociación con Netflix comenzó en 2019, con la creación de la serie Daybreak. Precisamente de esta ficción serial sale uno de sus guionistas para Atlas, el cocreador y escritor Aaron Eli Coleite y el debutante en el formato del largometraje, Leo Sardarian. Guionista de la serie de 2016, StartUp. Pero es en su reparto principal, donde la producción ha hecho su apuesta más seria, con Sterling K. Crown (This Is Us, Black Panther) y Abraham Popoola (Cruella, The Marvels) y la estrella de Marvel, Simu Liu, en el papel de villano.

Netflix: ¿otro éxito con Jennifer Lopez?

En 2022, Lopez demostró que volvía a estar disponible para el género de la comedia romántica, gracias al éxito de Cásate conmigo. Pero sin duda, fue La madre la que ha terminado marcando e iniciando esa lucrativa asociación con la empresa fundada por Reed Hastings y Marc Randolph. Con un presupuesto de 20 millones de dólares, los resultados de esta historia de acción y venganza no pueden ser mejores. La madre es la octava película más vista de la historia de Netflix, con 136 millones de visualizaciones que le han llevado a superar a otras propuestas como Puñales por la espalda: Glass Onion y a quedarse cerca de superproducciones de las dimensiones de El agente invisible, la cual es la película más cara de la historia de la compañía, financiándose con 200 millones de dólares.

No es de extrañar que la compañía quiera continuar su asociación con la actriz de ascendencia puertorriqueña, pues con muy poca inversión ha logrado generar un título viral, sacando precisamente a la actriz de los géneros donde siempre ha brillado. En cambio, Atlas ya supone un desembolso mucho mayor para la marca, pues según los principales informes, esta historia de ciencia ficción parte con un presupuesto superior a los 100 millones de dólares. Unas cifras que la colocan como uno de los filmes más caros de su colección. La IA está presente fuera de lo narrativo, en el propio futuro de Netflix. El negocio dirigido por Ted Sarandos pretende lanzar proyectos en los que las imágenes y los vídeos estén realizados a través de una IA generativa. Quien sabe si Atlas no es una especie de preparación al terreno que despeje todas esas condiciones peyorativas que la sociedad tiene sobre esta tecnología.

Atlas llegará a la plataforma el próximo 24 de mayo y se espera que sea uno de los contenidos más vistos del año dentro del streaming.