Crítica de ‘Vidas pasadas’, nominada a mejor película en los Oscar 2024

El sello cinematográfico A24 lleva años generando historias al margen del Hollywood predominantemente comercial, en una clara apuesta por la figura del autor. De ahí precisamente han salido narradores como Robert Eggers, Ari Aster o los Daniels, ganadores de los Oscar 2023 con Todo a la vez en todas partes. Ahora un año más, no parece sorprendente que la compañía californiana de cine independiente haya vuelto a “colar”, varios de sus proyectos entre las mejores cintas de la temporada. Una de ellas es Vidas pasadas, el debut cinematográfico de Celine Song.

La coreano-canadiense ha irrumpido en el panorama cinematográfico con la fuerza de un cañón, del mismo modo que anteriormente Chloé Zhao, imponía su buen hacer en Nomadland. Pero a diferencia de la pequinesa, Song no tenía ningún trabajo anterior tras las cámaras. Únicamente había formado parte como guionista, de la adaptación de la serie La rueda del tiempo. Ahora, con un futuro ilusionante por delante como directora, estrenará Materialists en 2025, rodeada de estrellas como Dakota Johnson, Pedro Pascal y Chris Evans. Nominada a mejor película y guion original en estos Oscar 2024, Vidas pasadas se presenta como una rara avis dentro del drama romántico, poniendo en valor ese amargo “lo que pudo haber sido” y su inoportunidad, heredando la esencia de otras propuestas anteriores del nivel de Lost in translation o Deseando amar. No obstante, la ópera prima de Song respira su propio lenguaje, creando una atmósfera donde los protagonistas se enmarcan en la inmensidad aplastante de los escenarios urbanos.

¿De qué trata ‘Vidas pasadas’?

La sinopsis oficial de Vidas pasadas es la siguiente: “Nora y Hae Sung son dos amigos de la infancia con una fuerte conexión que terminan separándose después de que la familia de Nora emigre a Canadá desde Corea del Sur. Muchos años después, con Nora estudiando teatro en Nueva York, ambos se reencuentran de forma online en la que comienzan a ponerse al día y a actualizar sus gustos y pretensiones futuras. Años después, pasarán juntos una semana en la que se enfrentarán al destino y a las elecciones que marcaron su vida”.

Gran parte del encanto de este cruce de destinos platónico, tiene su razón de ser en la naturalidad latente impuesta por sus dos protagonistas. Greta Lee y Yoo Teo rebosan una complicidad y química especial, desprovista de adornos y tan sutil y sensible como lo es la propia mirada de Song, generando una puesta en escena de los personajes que por sí misma, le habla directamente al espectador. El guion, firmado por la propia Song, está escrito con sutileza y elegancia. Moviéndose especialmente bien, tanto en ese terreno de la distancia entre ciudades, como en esos encuentros secuenciales tan bien planteados.

‘Inyeon’: Un destino poéticamente esperanzador

El relato tiene como núcleo central el término ‘Inyeon’, un proverbio coreano que asegura que si dos extraños están caminando una al lado del otro y se rozan, eso implica que hubo algo entre ellos en una vida pasada. Una palabra utilizada casi como título y manifestada a través del destino o la providencia. Sin embargo, lejos de nuestra acepción del concepto trágico-griego al que estamos acostumbrados, el ‘inyeon’ se manifiesta al ritmo esperanzador de tener “otra oportunidad”, quizás en otra vida. A diferencia del destino inamovible de los Edipos y Aquiles en nuestra cultura europea.

Una positivad que genera un halo de tristeza descorazonadora y de despedida terrenal con el pasado. Nuestros protagonistas, no renuncian sólo al futuro. Sino que ponen tierra de por medio, a la infancia y a los caminos que la vida dirime, enfrentados a través de las propias decisiones de los individuos.

‘Vidas pasadas’: El triángulo amoroso actualizado

El cine y la literatura nos han plasmado siempre, la tensión funcional del triángulo amoroso. Una percepción enfrentada a nuestra cultura monogámica que no comprende, otra conclusión que no sea la elección final donde hay dos “victoriosos” y un perdedor. Este ejercicio narrativo suele beber de la violencia o conquista bajo conceptos competitivos. Dándole otro tono a ese triangulo, en Vidas pasadas se presenta esa relación entre personajes, desde la comprensión, el diálogo y la comunicación. Aquí, hay acompañamiento, inseguridad verbalizada y un amor sincero alejado de cualquier atisbo de egoísmo.

Vidas pasadas es una mirada poética, bajo el trasfondo de una despedida amarga. Un adiós injusto pero necesario para seguir adelante. Llegará a la plataforma de Filmin el próximo día 10 de marzo.