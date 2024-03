Los Daniels ya tienen nueva película: Podrá verse en 2026

Un año después de consagrarse en la pasada edición de los Oscar, los Daniels parecen haber encontrado un nuevo proyecto. Los directores de Todo a la vez en todas partes deslumbraron en la 95 edición de los premios, llevándose 7 estatuillas con su alocada cinta, incluyendo por su puesto las consideraciones de Mejor película y Mejor dirección. No obstante, en la industria audiovisual no se puede vivir siempre del pasado y la labor de Daniel Kwan y Daniel Schinert es la de no detenerse en su meteórica carrera.

Sabemos muy poco de esta propuesta de la dupla de cineastas, aparte de que ya no formarán equipo con el prestigioso sello A24. Kwan y Schinert firmaron en el verano de 2022, un contrato de larga duración con Universal Pictures algunos meses antes de coronarse en la alfombra roja. Un salto que parece evidente, ya que aunque los directores de A24 suelen permanecer ligados un tiempo a la productora independiente, el salto presupuestario y de visibilidad que ofrece una major es una oportunidad que quizás, los realizadores estadounidenses ni quieran ni deban dejar escapar. Precisamente el dúo reconoció en una entrevista posterior a firmar su nuevo contrato que su forma de hacer cine cambiará radicalmente al contar con un presupuesto mucho mayor.

“Nos encanta perseguir cosas que casi podrían ser una catástrofe. Nos encanta que nos digan que no, con moderación”, a lo que Kwan añadía: “Me pone nervioso tener un presupuesto que nos impida tener esas conversaciones difíciles”, explicaban de forma conjunta en unas declaraciones a THR. Los Daniels han pasado de ser unos auténticos desconocidos para el mainstream a poseer en su vitrina, tres premios de la Academia (sí, también se llevaron la estatuilla a Mejor guion original). Todo a la vez en todas partes fue, del mismo modo, un ejercicio que debería causar cierto bochorno a las altas esferas de Marvel y DC. La productora independiente, consiguió confeccionar un largometraje con un presupuesto de 15 millones de dólares y unos efectos digitales y CGI que se veían igual o mejor que las superproducciones de la Casa de las ideas. Por si eso no fuese suficiente mérito, logró recaudar 143 millones de dólares en todo el mundo con una protagonista asiática de más de 60 años de edad. Casting que rompió todos los moldes y estereotipos marcados por la industria.

¿Dónde puede verse ‘Todo a la vez en todas partes’?

La sinopsis oficial de Todo a la vez en todas partes es la siguiente: “Cuando una ruptura interdimensional altera la realidad, Evelyn (Michelle Yeoh), una inmigrante china en Estados Unidos, se ve envuelta en una aventura salvaje en la que sólo ella puede salvar el mundo. Perdida en los mundos infinitos del multiverso, esta heroína inesperada debe canalizar sus nuevos poderes para luchar contra los extraños y desconcertantes peligros del multiverso mientras el destino del mundo pende de un hilo.

Además de Yeoh, el casting del original relato contó con otros dos ganadores de la estatuilla por su desempeño, Ke Huy Quan y Jamie Lee Curtis. El elenco se completa con James Hong, Tallin Medel, Harry Shum Jr., Jenny Slate, Anthony Molinari y Audrey Wasilewski. La cinta puede verse bajo suscripción en Movistar + o vía alquiler a través de Filmin, Amazon Prime Video, Apple TV + y Rakuten TV.

La carrera emergente de los Daniels

La dupla de los Daniels surgió como el de muchos otros cineastas de su generación, a través de los videoclips. En su caso, fueron autores de la pieza audiovisual que acompañaba a la canción Turn Down for What de DJ Snake y Lil Jon. Sin embargo, para encontrar su debut como cineastas en un largometraje, tenemos que remontarnos al 2016 con el estreno de la inclasificable Swiss Army Man. Todo a la vez en todas partes es su segunda película formal hasta que llegue el 2026, fecha en la que presumiblemente, saldrá a la luz su nuevo trabajo con Universal pictures.

Sus fans, podrán amenizar la espera gracias a la serie Star Wars: Skeleton Crew. Un nuevo serial spin-off de la saga de George Lucas que ha seleccionado a algunos de los mejores directores de la actualidad para dirigir sus capítulos. Entre los cuales, por supuesto están los Daniels. Creada por Jon Watts, Skeleton Crew narra la historia de supervivencia de un grupo de niños que intentar encontrar el camino de regreso a casa en la era de la Nueva República. Del mismo modo, este año comenzarán a rodar la serie Mason, la cual ahora mismo se encuentra en plena preproducción.

¿Conseguirán los Daniels la libertad creativa que les ha llevado a la cima de la mano de una multinacional o terminarán regresando a proyectos independientes como los que promueve A24?