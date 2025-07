Fue una de las mejores películas de ciencia ficción del 2023, pero tiene los días contados en Prime Video

Desde los propios albores del celuloide, el género de la ciencia ficción ha sido una tipología clave dentro del séptimo arte. Ahí entran desde la prístina adaptación del Viaje a la Luna de Georges Méliès, hasta el lado aventurero de sagas como Star Wars. Por el camino, se han dado grandes obras maestras del impacto de 2001: Una odisea en el espacio, Solaris o la reciente, La llegada. Y en el futuro, tendremos apuestas esperadas que versionan novelas increíbles de la talla de Proyecto salvación. Pero hace un par de años, Hollywood nos regaló una de las mejores películas de ciencia ficción que desgraciadamente, en pocos días desaparecerá de Prime Video. Hablamos cómo no de The Creator.

Estrenada en 2023, esta cinta dirigida por Gareth Edwards fue una de las sorpresas más estimulantes del año cinéfilo. Entre otras cosas, porque no fue una temporada cinematográfica excesivamente estimulante dentro de la tipología. En el año del fenómeno Barbenheimer, The Creator se presentó como una opción fantástica que terminaría obteniendo dos nominaciones a los Oscar, una por su excelente sonido y otra claro está, por sus efectos especiales. Sin embargo, terminó fracasando en ambas candidaturas. Pues la categoría del sonido fue a parar La zona de interés, mientras que los efectos cayeron del lado nipón, en la vitrina de la japonesa de Godzilla: Minus One. No obstante, el vacío de la alfombra roja no le quita ni un sólo mérito al trabajo dirigido por Gareth Edwards, cuya historia original escrita por el cineasta y por el guionista Chris Weitz (Antz), quienes lograron una unanimidad certera por parte de las reseñas profesionales de la crítica especializada.

Edwards firmó una de las mejores piezas de ciencia ficción de su carrera con The Creator, pero su impronta como narrador no debería sorprendernos demasiado si repasamos su carrera fílmica. Edwards es el responsable de Rogue One, posiblemente una de las mejores películas de Star Wars de este siglo y también lo encontramos actualmente en la cartelera, pues la semana pasada estrenó en cines Jurassic World: El renacer.

¿De qué trata ‘The Creator’?

La sinopsis oficial de The Creator: «En medio de una guerra futura entre la raza humana y las fuerzas de la inteligencia artificial, Joshua, un duro ex agente de las fuerzas especiales que llora la desaparición de su esposa es reclutado para cazar y matar al Creador, el escurridizo arquitecto de la IA avanzada que posee una nueva arma para terminar con la guerra y de paso, con el resto de la humanidad».

Siguiendo un patrón narrativo similar al de la precuela de Star Wars, en The Creator encontramos a John David Washington (Tenet) como protagonista y al resto de un elenco en el que destacan Madeleine Yuna Voyles, Gemma Chan (Eternals), Allison Janney (Yo, Tonya), Ken Watanabe (Origen), Sturgill Simpson (Los asesinos de la luna) y Ralph Ineson (La bruja), entre otros.

Visualmente, la película es un espacio refrescante para los amantes del sci-fi. Grandes espacios abiertos, un diseño de producción increíble y unos efectos visuales que combinan lo práctico con el puro CGI (imágenes generadas por ordenador). A pesar del entusiasmo de la audiencia, la cinta en realidad se hizo conocida por su desempeño en el streaming, ya que su rendimiento en la taquilla fue bastante pobre. 80 millones de presupuesto y únicamente una recaudación de 104 millones no fueron suficientes para paliar el déficit económico que supuso su exhibición en salas. Algo nada extraño, sobre todo porque fuera de las IP consolidadas, el campo de la ciencia ficción es un género de nicho y esta, no poseía ninguna cara reconocida que funcionase como reclamo para el público. Edwards sí que contó en cambio, con dos figuras representativas en el terreno artístico. Hans Zimmer (Interstellar, Dune) en la partitura musical y a Greg Fraiser (The Batman) y Oren Soffer (Allswell in New York) en la composición fotográfica.

¿Cuándo desaparece del streaming?

The Creator estará disponible en el catálogo de Prime Video hasta el 16 de julio. Por lo que el próximo miércoles desaparecerá definitivamente del servicio de transmisión propiedad de Jeff Bezos. Eso sí, podremos disfrutar de ella vía alquiler o compra en Apple TV, Google, Amazon y Rakuten TV.

En teoría y teniendo en cuenta que la casa del ratón es su distribuidora oficial, una de las mejores películas de ciencia ficción debería volver al abanico de contenidos de Disney +. Aunque por el momento no existe una confirmación oficial de ello.