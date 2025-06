Ni ‘Interstellar’ ni ‘Ad Astra’: ésta es para mí es la mejor obra maestra de ciencia ficción

La historia del séptimo arte nos ha dejado más de una obra maestra en el campo de la ciencia ficción. Un género que prácticamente responde a los albores del propio celuloide, desde el cortometraje Viaje a la luna (1902) de George Méliès, cuyo argumento partía precisamente de un pionero en la temática como fue el escritor julio Verne. Así y con la evolución de la disciplina, los estudios fueron creciendo en lo técnico y en el desarrollo de los efectos especiales. Haciendo posible en la actualidad, narrativas espectaculares de corte aventurero como Avatar (2009) o la saga de Star Wars. Pero dicha tipología también tiene un lado autoral, reflexivo y respetado por la crítica que nos ha dejado obras del impacto de 2001: Una odisea en el espacio (1968) o Solaris (1972). No obstante, entre el slow cinema y el cine comercial existe un gran trecho que hace casi una década nos dejó una de las mejores cintas modernas sobre extraterrestres. Nos referimos cómo no a La llegada (2016).

Dirigida por Denis Villeneuve, La llegada no tuvo la repercusión de Interstellar (2014) o Ad Astra (2009), pero su versión lírica y puramente existencial sobre el género supuso un soplo de aire fresco incluso para aquellos espectadores disidentes con este tipo de historias. Ese mérito parte por supuesto del relato corto de Ted Chiang plasmado en la gran pantalla por un cineasta que se presenta como un adalid de la ciencia ficción moderna. Tras La llegada, Villeneuve seguiría sorprendiendo a la crítica y al público con otras apuestas blockbuster estimulantes de la impronta de Blade Runner 2049 (2017) o la dilogía de Dune (2021 y 2024), la cuál cerrará una trilogía con una tercera entrega que adaptará la segunda novela de Frank Herbert, Dune: Mesías (2026). Pero volviendo al título que nos ocupa…¿De qué trata realmente La llegada? ¿por qué es una obra maestra de la ciencia ficción? ¿en qué plataformas podemos encontrarla?

¿De qué trata ‘La llegada’?

La sinopsis oficial de La llegada es la siguiente: «Cuando varias naves extraterrestres se anclan en la Tierra, los militares estadounidenses reclaman la ayuda de una experta lingüista para conseguir comunicarse con ellos y conocer, si su presencia es pacífica o si suponen una amenaza. Con avances lentos en la comunicación, los extraños visitantes poseen un lenguaje y un conocimiento completamente distinto que podría revelar cómo funciona nuestro mundo».

El libreto que adaptó el material de Chiang fue el guionista Eric Heisserer, quien hasta ese momento había participado en la elaboración de tramas menores como el remake de La cosa (2011), Destino final 5 (2011) u Horas desesperadas (2013). Mientras que en en el campo de la banda sonora, el realizador canadiense volvió a contar con un socio habitual como es el islandés Jóhann Jóhannsson, el hombre detrás de los maravillosos temas orquestales es el mismo compositor que se encargó de anteriores trabajos de Villeneuve como Prisioneros (2013) o Sicario (2015).

Aunque sin duda, el mayor atractivo para los espectadores pasa por la presencia de sus tres actores principales; Amy Adams, Jeremy Renner y Forest Whitaker. En el apartado más secundario, Michael Stuhlbarg (Call me by your name), Mark O’Brien (Nuremberg), Nathaly Thibault (Catastrophe), Joe Cobden (The Sinner) y Tzi Ma (Ladykillers) completan el casting secundario.

La llegada mantiene a día de hoy un 94% de reseñas positivas en Rotten Tomatoes, con varias críticas que apuntan a la factura de un largometraje que bebe directamente del cine de Stanley Kubrick, bajo una hipnótica simbología que alcanza el lado más humano y terrenal de sus personajes.

Una obra maestra de ciencia ficción

La llegada no sólo obtuvo la validación de la prensa especializada, sino que fue la segunda película con más nominaciones a las estatuillas doradas en la 89ª edición de los Oscar. Esta obra maestra de la ciencia ficción obtuvo las siguientes ocho consideraciones; mejor película, dirección, guion adaptado, montaje, fotografía, diseño de producción, sonido y efectos sonoros. Desgraciadamente, el filme finalmente sólo obtuvo la gloria en la categoría de los mejores efectos sonoros en un año marcado por la controvertida confusión a mejor película entre Moonlight y La la land.

Con menos de dos horas de duración, La llegada está disponible en las plataformas de Prime Video, HBO Max y Movistar +. Aunque los usuarios de Google Play, Rakuten TV y Apple TV pueden acceder a la película vía alquiler o compra.