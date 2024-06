¿Dónde se puede ver ‘Godzilla: Minus One’? La película japonesa que le quitó el Oscar a ‘The Creator’

El 2023 nos trajo grandes películas que terminaron dominando como es habitual, la última edición de los premios Oscar celebrada este año. Fue la ceremonia del Barbenheimer, donde Barbie y Oppenheimer lucharon contra otras entregas con un buen numero de nominaciones. Finalmente el filme del físico se alzó con siete estatuillas siendo la máxima ganadora de la noche, para detrimento de la obra de Greta Gerwig y de Martin Scorsese, quien se fue de vacío después de recibir 10 consideraciones a premio por Los asesinos de la luna. No obstante, esto no quiere decir que no hubiese ciertas sorpresas. Desde la genial actuación de Ryan Gosling con su ‘I just Ken’ al premio a Mejor actriz para Emma Stone. Pero sin duda, uno de los reconocimientos más inesperados fue el de los Mejores efectos especiales, donde Godzilla: Minus One se alzó con el meritorio logro, conseguido con un presupuesto de unos 15 millones de dólares. Esa inesperada elección se acaba de materializar del mismo modo en el streaming, con la llegada del proyecto a las plataformas.

Godzilla: Minus One se impuso a Napoleón, Misión Imposible: Sentencia mortal, Guardianes de la Galaxia Vol.3 y la favorita para muchos, The Creator. La cinta de Kaijus no fue, ni mucho menos, la más taquillera de todas. Pero en cambio, logró una de las mejores rentabilidades económicas del grupo. Consiguió 115 millones de dólares en todo el mundo y el reconocimiento de industrias como la europea o la propia Hollywood, pues resulta muy estimable que una producción del país nipón llegue tan lejos en el mercado extranjero.

¿En qué plataforma está disponible?

Por el momento, Godzilla: Minus One únicamente está disponible para ver gratis en Netflix. La empresa liderada por Dan Lin y Ted Sarandos se han adelantado a la competencia directa, obteniendo la exclusividad de un filme que de seguro, le preocupará grandes números y visualizaciones a pesar de no ser un producto oficial de la marca californiana. Producida y distribuida por Toho, el lagarto gigante ha alcanzado cierta popularidad en el último año. Primero con el MonsterVerse en el que Godzilla y King Kong se alían para enfrentarse a otras criaturas del mismo gigantesco tamaño en Godzilla vs. Kong y en la serie de Apple TV +, Monarch: el legado de los monstruos.

Sin embargo, han sido los creadores originales de la criatura los que han firmado finalmente la mejor historia de la propiedad intelectual que se recuerda. Y eso que los estudios norteamericanos intentaron imitar las historias del icónico reptil, aprovechando sus abultados presupuestos y dominio de los efectos especiales en Godzilla (1998) que tuvo su reboot en 2014 bajo la dirección de Gareth Edwards. El hombre que precisamente asumió el liderazgo de The Creator y que se pondrá tras las cámaras del nuevo largometraje de Jurassic Park. Por el momento, se desconoce si llegará a otras plataformas aunque no sería extraño ver cómo su éxito se expande por las diferentes propuestas de vídeo bajo demanda.

¿De qué trata ‘Godzilla: Minus One’?

A diferencia de los proyectos norteamericanos, Godzilla: Minus One recupera a la criatura para devolverla a Japón, concretamente al momento de la posguerra. El país de sol naciente se encontraba en un momento trágico y debilitado tras los bombardeos nucleares. Es entonces cuando la crisis surge en forma de una criatura gigantesca. La trama gira en torno al piloto Koichi Shikishima, quien decide aterrizar en una isla en lugar de, como piloto kamikaze, terminar con su vida estrellándose contra los enemigos. El país está a punto de rendirse y entonces, emerge Godzilla, el cual aparte de medir 50 metros y tener un poder destructivo catastrófico, también emite radiación atómica.

Con 125 minutos de duración, el escenario terrible lleva a Koichi a volver a enfrentarse al terror de la guerra, donde la comunidad tendrá que sobrevivir tras la llegada de la criatura. Lo más interesante que la critica ha encumbrado es que, aparte de tener sus evidentes dosis de acción, Godzilla: Minus One tiene un drama humano detrás sobre sus personajes. La prensa especializada dictó sentencia en el momento de su estreno y la calificó como «una obra maestra» del subgénero de los kaijus. Una rara avis que ha conseguido vencer no sólo a presupuestos que cuadruplicaban su grueso económico, sino a los mejores profesionales del terreno que se encuentran en suelo estadounidense.

El largometraje está protagonizado por Ryunosuke Kamiki, Minami Hamabe, Yuki Yamada, Hidetaka Yoshioka y está dirigida por Takashi Yamazaki. Se trata de la primera película de Godzilla en acción real en Japón desde que Shin Godzilla llegase a las salas en 2016.