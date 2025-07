El verano cinematográfico de Pedro Pascal: el actor estrena tres de los proyectos más esperados del 2025

Pedro Pascal es el actor más reclamado de Hollywood y para comprobarlo, sólo debemos observar la cantidad de proyectos en los que esta estrella chilena de 50 años anda metido. Nominado en dos ocasiones al premio Emmy, Pascal es una figura consolidada tanto en la pequeña como en la gran pantalla. Una fama tardía conquistada gracias a su trabajo en los últimos años, materializado a través de personajes tan carismáticos como el agente Peña en Narcos, Oberyn Martell en Juego de Tronos, Din Djarin en The Mandalorian o más recientemente, como Joel en The Last of Us. No obstante, fuera del streaming también lo hemos podido ver en producciones cinematográficas importantes de la talla de Wonder Woman 1984, Triple frontera y Gladiator II. Una presencia inequívocamente relevante en la exhibición, pero que este verano dará un salto definitivo gracias a tres superproducciones bien diferentes: Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos, Materialistas y Eddington.

Amado por el público y por el resto de sus compañeros en la profesión, la presencia de Pedro Pascal como actor en tantos proyectos ya está comenzando a polarizar su trayectoria en las redes sociales. Pues a algunos les parece perfecto para cualquier papel, mientras que otros comienzan a verse un poco saturados de verlo en tantas franquicias y producciones autorales. Un salto cualitativo sin precedentes, teniendo en cuenta que hace un cuarto de siglo se encontraba en plena bancarrota y sólo un pequeño papel en la serie Buffy, cazavampiros consiguió sacarle a flote en la industria. Hoy los estudios se rifan a Pascal y él, no discrimina por el camino ningún filme si este le parece interesante. Por eso, a lo largo del último lustro ha aceptado roles en franquicias y sagas tan reconocidas como Star Wars y al mismo tiempo, lo hemos podido ver en productos arriesgados y tan singulares como El insoportable peso de un talento descomunal o Freaky Tales.

Sin embargo, en la presente cartelera estival lo vamos a ver introducirse en el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel), sumarse a una comedia romántica con Dakota Johnson y Chris Evans y aparecer en la nueva cinta del cineasta Ari Aster (Hereditary).

Pedro Pascal: actor clave en tres proyectos

‘Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos’

El la primera película en la que lo podremos ver este verano. Y no, no es un papel cualquiera dentro de la factoría marvelita. Pascal dará vida a Reed Richards (Mr. Fantástico), uno de los superhéroes más inteligentes de los cómics y líder indiscutible del supergrupo Los Cuatro Fantásticos, integrado por La mujer invisible (Vanessa Kirby), la Antorcha Humana (Joseph Quinn) y La Cosa (Ebon Moss-Bachrach). Su introducción en la casa de las ideas por supuesto, no quedará aquí, ya que la continuidad de su personaje incluirá a Avengers: Secret Wars.

Dirigida por Matt Shakman, Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos estará ambientada en un mundo retro-futurista inspirado en los años 60. Juntos como una gran familia, deberán defender la Tierra del dios espacial Galactus y de su heraldo, Silver Surfer. Julia Garner, Ralph Ineson, Paul Walter Hauser, John Malkovich, Sarah Niles y Natasha Lyonne completan el resto del elenco.

🎟️ ¡Las entradas de #Los4Fantásticos: Primeros Pasos de Marvel Studios ya están a la venta! Jueves 24️⃣ de julio solo en cines 👉 https://t.co/QoAtkpyJRo pic.twitter.com/zGeYmUBINq — Marvel España (@MarvelSpain) July 4, 2025

Fecha de estreno: 24 de julio.

‘Materialistas’

Celine Song brilló como directora hace dos años con su debut Vidas Pasadas. Esta vez, su tono adquiere una perspectiva más desenfadada y un registro mucho más internacional al incluir figuras como la del propio Pascal, pero también con estrellas del reconocimiento de Johnson y Chris Evans.

De la mano de A24, en Materialistas la protagonista es una casamentera de éxito que de la noche a la mañana cae en un tóxico triángulo amoroso entre su ex novio y un acaudalado magnate.

Fecha de estreno: En Estados Unidos lleva estrenada desde el pasado mes de junio, pero aquí tendremos que esperar al 14 de agosto para poder disfrutarla en cines.

‘Eddington’

Dividió a la crítica en el Festival de Cine de Cannes y sin embargo sólo por su reparto, este western que satiriza la pandemia del coronavirus sigue siendo un reclamo tremendamente atractivo para la cartelera estival. Pedro Pascal es un actor más en otro de esos proyectos complejos de Aster. Joaquin Phoenix, Luke Grimes, Austin Butler y Emma Stone se dejan ver en Eddington, la historia de un pequeño pueblo ficticio en el que queda atrapados una pareja. El recibimiento es cálido, pero a la noche todo se vuelve siniestro en un lugar donde el sheriff y el alcalde mantienen un tenso enfrentamiento.

Welcome to EDDINGTON. Watch the official trailer for Ari Aster’s explosively modern western starring Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Luke Grimes, Deirdre O’Connell, Micheal Ward, Austin Butler, and Emma Stone. Only in theaters July 18. pic.twitter.com/k3zJGQrlQo — A24 (@A24) June 10, 2025

Fecha de estreno: 12 de septiembre.