El palo histórico de un experto a ‘Gladiator 2’: «Basura hollywoodiense…»

Para los seguidores de Ridley Scott no es ninguna novedad la poca relevancia otorgada por el cineasta británico a la precisión histórica de sus películas. De hecho, más allá del análisis de los historiadores, el responsable de Alien y Blade Runner ya ha verbalizado reiteradamente (no de la forma más educada) como detesta el análisis de su obra a partir de esa premisa. Un handicap crítico endurecido en los últimos años por culpa de cintas como Napoleón y ahora por supuesto, por la recién estrenada Gladiator 2. Siendo una secuela tardía elogiada por la prensa y gran parte del público, el péplum shakespeariano no ha podido evitar el escrutinio académico de los especialistas en el campo de la Antigua Roma.

Del biopic protagonizado por Joaquin Phoenix se dijo de todo, aunque es cierto que a diferencia de Gladiator 2, aquel fue un relato centrado en un personaje real y de vital importancia para la historia del viejo continente. Pero el hecho de ser una trama inventada dentro de un contexto histórico del pasado, no le ha evitado las principales correcciones de varios expertos en la materia. «Fallos» ya apreciados en el primer tráiler lanzado hace algunos meses, a través de la insistencia y viralidad de las redes sociales. No obstante, el primer largometraje ya tenía esos errores en su representación de los acontecimientos sucedidos durante la época de el Emperador Cómodo, sin que por aquellas se hiciese tanto hincapié en dichas faltas. Un nuevo paradigma de nuestro tiempo donde la ficción parece haber perdido su capacidad para ser simplemente eso, ficción. Así a principios de mes, un reciente reportaje de un medio estadounidense explicó a través de un experto en historia, algunas de las patinadas más groseras de Gladiator 2, incluida la ya comentada escena con los tiburones asolando al protagonista en mitad de un Coliseo inundado.

‘Gladiator 2’: «Basura Hollywoodiense»

Para analizar algunos de los principales errores de Gladiator 2, el informe contó con el Dr. Shadi Bartsch, un profesor de la universidad de Chicago que ha sido tan poco políticamente correcto como el propio director a la hora de calificar la veracidad de lo que acontece en el filme. Y por lo que comenta, las licencias que se han tomado tanto el realizador de la que fuese la primera entrega, como la major que ha puesto 300 millones de dólares para su ejecución, son lo suficientemente delirantes como para que cualquier historiador promedio termine abandonando la proyección.

Ya desde el primer tráiler, donde se utilizó música rap para ambientar la presentación de la trama, se dejaba bastante claro que a los responsables importaba bien poco la búsqueda de la verosimilitud con el Imperio Romano. Sin embargo, eso no ha evitado un repaso antológico de Bartsch, quien ha siso especialmente duro con la representación norteamericana que la industria le ha dado al glorioso tiempo de los romanos.

«Verdadera basura Hollywoodiense» comenzaba expresando el profesor al ser preguntado por la semblanza de Gladiator 2 con lo ocurrido en la realidad hace más de 2000 años. Bartsch se explayaba del siguiente modo con THR sobre las peleas vistas en la arena: «No creo que los romanos supieran lo que era un tiburón. Sobre el uso de rinocerontes en el Coliseo, en el año 80 d.C. se escribió un poema sobre un rinoceronte lanzado a un toro al cielo, aunque no de la misma raza que el de la película, tampoco hay pruebas de que los gladiadores montaron rinocerontes».

Pero sin duda, la secuencia que más ha indignado a los historiadores es una que tiene que ver con el café y, con un periódico. Cuando la imprenta no se inventó hasta mil años después. «Sí tenían noticias diarias, pero estaban talladas y colocadas en determinados lugares. Había que ir a verlo, no se podía tener en un café. Además, ¡no tenían cafés!», terminaba de explicar Bartsch.

¿De qué trata ‘Gladiator II’?

La sinopsis oficial de Gladiator II es la siguiente: «Años después de presenciar la muerte del admirado héroe Máximo a manos de su tío, lucio se ve forzado a entrar en el Coliseo y ser testigo de la conquista de su hogar por parte de dos tiránicos emperadores que dirigen Roma con puño de hierro. Con un corazón desbordante de furia y el futuro de su tierra en juego, Lucio debe rememorar su pasado en busca de la fuerza y el honor que devuelvan al pueblo la gloria perdida de Roma».

Para la secuela, Scott ha escogido a Paul Mescal como protagonista, además de contar con todo un elenco de rostros reconocidos como Pedro Pascal, Denzel Washington y Joseph Quinn. Estrenada este fin de semana, Gladiator II está disponible en los cines de toda España.