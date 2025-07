Es un éxito total: esta serie de espías acaba de confirmar su 7ª temporada (y todavía no ha grabado la sexta)

La serie de espías Slow Horses es una de las preferidas actualmente de los aficionados al género. Una original y ambiciosa serie que se puede ver en Apple TV+ y que es una adaptación de las novelas de Mick Herron por el guionista británico Will Smith. Su secreto puede ser su mezcla de varios ingredientes: unas tramas complejas, unos personajes bastante imprevisibles y ese toque de humor negro que impregna toda la serie. Aunque todavía no se ha estrenado la quinta temporada y no ha rodado la sexta temporada, según Deadline, la plataforma de streaming Apple TV+ ya ha confirmado Slow Horses por una séptima temporada. Esta confirmación garantiza una larga vida a esta serie protagonizada por el desaliñado Jackson Lamb y el controvertido River Cartwright a los que acompañan un grupo de agentes de inteligencia británicos marginados que trabajan en un departamento de bajas por errores. Una serie en la que no solo se resuelven complejos casos, sino que sorprende por la forma en la que habla de temas como la política y los problemas que preocupan a los ciudadanos.

Sobre el número de temporadas que tendrá la serie Slow Horses, hay que tener en cuenta que cada entrega está basada en una de las novelas del escritor Mick Herron sobre la Casa de la Ciénaga y los peculiares espías que trabajan en ella. La quinta temporada se estrenará en septiembre y está basada en la novela Las reglas de Londres y la sexta adaptará En el país de los espías y Slough House. Por lo tanto, se espera que la séptima entrega adapte la novela Bad Actors y teniendo en cuenta que Mick Herron planea escribir como mínimo nueve novelas, está claro que vamos a tener serie para un buen rato.

La serie Slow Horses es una de las preferidas por los usuarios de la plataforma Apple TV+ y eso que compite con otras como Severance, The Morning Show, Ted Lasso o Platónico. Además, Will Smith ganó el Emmy al mejor guion por la tercera temporada de Slow Horses y también esta ficción estuvo nominada a la mejor serie dramática y los actores Gary Oldman y Jack Lowden la obtuvieron por su increíble trabajo de interpretación.

¿Qué va a ocurrir en la quinta temporada de Slow Horses?

Como ya hemos comentado la quinta temporada de esta serie se estrenará el 24 de septiembre en Apple TV+ y por ahora lo que sabemos es que está basada en la novela Las reglas de Londres de Mick Herron. En esta nueva entrega La trama gira en torno al personaje de Roddy Ho, el peculiar y poco sociable informático de Slough House, el cual presenta una nueva y espectacular novia. Además, en Londres tienen lugar una serie de extraños sucesos que llevarán a estos peculiares espías (los caballos lentos) a investigar la conexión entre ellos, siguiendo las ‘Reglas de Londres’ que Jackson Lamb conoce bien en el mundo del espionaje y que están relacionadas con la política y la intriga interna del gobierno británico.

A todos les parece raro que esa despampanante mujer se haya fijado en Roddy Ho ya que no es un tipo muy sociable y deciden comenzar a investigar sobre esta relación. En cuanto a esos sucesos que tienen lugar en Londres, este grupo de peculiares agentes de espionaje intentará descubrir qué hay detrás de estos extraños sucesos.

El reparto de esta serie de espías

Los protagonistas de Slow Horses son los actores Gary Oldman que da vida al peculiar Jackson Lamb y Jack Lowden a River Cartwright. Además, en el reparto estarán los actores Kristin Scott Thomas como Diana Taverner, Saskia Reeves como Catherine Standish, Rosalind Eleazar como Louisa Guy, Christopher Chung como Roddy Ho, Aimee-Ffion Edwards como Shirley Dander y Kadiff Kirwan como Marcus Longridge.

También participarán en el reparto de esta extraña serie los actores Jonathan Pryce como David Cartwright, Hugo Weaving como David Cartwright, el padre de River, Joanna Scanlan, James Callis, Tom Brooke, Naomi Wirthner y Tom Wozniczka. Incluso se espera que también estén en esta quinta temporada los actores Kiran Sonia Sawar y Ruth Bradley y las nuevas incorporaciones de Dustin Demri-Burns, Hiba Bennani y Nick Mohammed.

Lo que está claro es que la nueva temporada de Slow Horses promete nuevas y peculiares aventuras para estos extraños y lentos investigadores y que se basará de nuevo en una novela de Mick Herron, lo que garantiza una entrega interesante y con mucha acción e intriga. Una brillante serie que es siempre una buena opción para los que buscan calidad, un buen guion y unos personajes lentos y extraños que nunca defraudan. En cuanto nos enteremos de cuando se van a estrenar las temporadas 6 y 7 os mantendremos informados.