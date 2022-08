Colin Farrell señala que Matt Reeves está por todas partes en la serie de ‘El Pingüino’

The Batman ha sido uno de los fenómenos superheroicos del 2022. Robert Pattinson y su novedosa ambientación dirigida hacia el thriller ha dado mucho de qué hablar, suponiendo un novedoso giro en un personaje que ha sido adaptado a la gran pantalla unas cinco veces. Warner Bros Pictures ya ha firmado una segunda parte, pero antes regresaremos a esta Gotham a través de la serie spin-off sobre el Pingüino (Colin Farrell) que se estrenará directamente en HBO Max. El show no estará dirigido por Matt Reeves, pero Farrell ha querido tranquilizar con los fans, asegurando que el cineasta acecha la producción de una forma muy meticulosa.

“Matt (Reeves) está hasta el cuello, ya sabes, se cierne sobre el teclado y simplemente planea la historia porque es muy meticuloso (…) Está tan obsesionado con lo que hace, pero también está en todas partes de The Penguin (la serie). Quiero decir, él no lo va a dirigir, pero está al tanto de la estructura de los guiones y de quién los va a dirigir. Y así, es emocionante”, le contaba Colin Farrell a Entertainment Weekly. El actor de Langosta y Escondidos en Brujas aprovechó para recordarle al medio que interpretar al mafioso fue “muy divertido”. Oswald “Oz” Cobblepot es el dueño de un club nocturno y uno de los lugartenientes de Falconi, el líder de la mafia en The Batman. El actor, quien ya interpretó al villano Bullseye para Marvel en Daredevil está tan enganchado al personaje de DC que cuando le preguntaron si regresaría para una secuela, ofreció un enfático “Oh Dios mío ¿estas bromeando? Es muy divertido ¿estás bromeando conmigo?”.

Todavía no se sabe demasiado de la serie que protagonizará el villano. El productor Dylan Clark explicó que contaría un ascenso al poder, como si fuese “una historia de Scarface”. En su momento, Farrell ya explicó que debían explorar cómo llegó al punto en el que comienza el reboot del caballero oscuro: “Creo que se reanudará un poco después del último fotograma de esta película. Vamos a dar un pequeño giro a la izquierda hacia el mundo de Oz y cómo está empezando a soñar con llenar un potencial vacío de poder que puede existir”.

La serie The Penguin se encuentra actualmente en pleno rodaje y se espera que llegue a HBO a principios de 2023.