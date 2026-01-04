El precio del Roscón de Reyes vuelve a incrementarse otro año consecutivo como consecuencia del encarecimiento de algunos de sus ingredientes principales, que son los huevos y la leche. En concreto, el precio del Roscón de Reyes ha crecido un 6,8% de media este 2026.

Así, para esta campaña, se estima un consumo cercano a los 30 millones de unidades de este dulce. Según un estudio realizado por FACUA, Consumidores en Acción, en el que se ha analizado la evolución de 41 roscones a la venta en grandes cadenas de distribución, el precio de éstos se ha incrementado una media del 6,8% con picos de subida de hasta el 34%.

Además, según un reciente estudio llevado a cabo por la compañía española FITstore entre las principales cadenas de distribución, se ha producido un notable incremento de precios respecto al año anterior. El roscón de Reyes de Carrefour registra una subida del 33%, seguido por Eroski, con un incremento del 27%. Mercadona eleva sus precios un 9,5%, mientras que El Corte Inglés presenta la subida más contenida, del 4,7%. La conclusión es clara: el roscón es hoy más caro que nunca.

El precio de la leche y los huevos

La causa es que recientemente se han conocido los últimos datos de la inflación de noviembre, que se ha situado en el 3%. Sin embargo, como ya es habitual, la mayor subida se ha detectado en el precio de alimentos, como son los huevos y la leche. Sin duda, en estos productos, el precio no para de incrementarse desde que se retirara la rebaja del IVA.

Además, en el caso de los huevos una de las causas es principalmente la gripe aviar que está causando escasez en este producto. En el caso de la leche se debe al aumento de costos de producción, a la disminución de la producción debido a problemas climáticos y a la falta de relevo generacional en granjas, así como una menor rentabilidad.

No se renovó la reducción del IVA

En el mes de diciembre, el Gobierno de Sánchez tuvo la oportunidad de volver a aprobar la rebaja del IVA en los alimentos básicos. No obstante, la Mesa del Congreso decidió vetar la bajada del IVA de los alimentos básicos que aprobó el Senado, debido a que la Cámara Alta aprobó, por iniciativa del PP, reducir el impuesto al 4% para carnes, pescados y conservas, y eliminarlo para la leche, huevos, quesos, frutas, verduras, hortalizas y legumbres desde el 1 de enero.

Así, la explicación que se dio desde el Gobierno, en concreto desde Hacienda, fue que aprobar de nuevo la medida «supondría 3.780 millones de euros de afectación en el Presupuesto, al modificar el IVA sobre operaciones interiores».