Trump anuncia operaciones terrestres contra el narco: «Es mucho más fácil que por mar»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que su administración comenzará a realizar operaciones terrestres contra las redes de narcotráfico, en lo que supone una escalada más en su cruzada contra las drogas que llegan al país. «Y ahora empezamos por tierra. Y por tierra es mucho más fácil. Y eso va a empezar a suceder», ha sentenciado Trump, dejando claro que la estrategia contra el narco está entrando en una nueva fase. Sin embargo, el mandatario ha querido aclarar poco después que estos ataques terrestres están dirigidos contra «gente horrible que está trayendo drogas» a Estados Unidos y que no tienen por qué ejecutarse necesariamente en territorio venezolano.

Trump ha hecho gala de los que considera logros sin precedentes de su administración en la lucha contra el narcotráfico. Según sus palabras, el Gobierno estadounidense ha conseguido eliminar «el 96 % de las drogas que llegan por agua», una cifra que el presidente ha calificado de «niveles nunca antes vistos».

En un tono desafiante Trump ha lanzado una advertencia en forma de pregunta retórica: «¿Quieren ir a pescar a esa zona? ¿Alguien quiere ir a pescar a esa zona? No lo creo». Las palabras, pronunciadas entre risas, hacían referencia a los bombardeos estadounidenses contra embarcaciones sospechosas de transportar droga en el Caribe, operaciones que ya han dejado más de 80 fallecidos y que han generado acusaciones de «asesinatos extrajudiciales» por parte de críticos con estas acciones.

Preguntado por la situación con Venezuela, Trump ha preferido mantener el suspense sobre sus próximas acciones respecto al petróleo venezolano, especialmente después de que hace apenas dos días se produjera la incautación de un petrolero con crudo venezolano frente a las costas del país latinoamericano.

Por otro lado, el presidente estadounidense también ha dirigido sus dardos contra Colombia, país al que ya había señalado previamente al asegurar que su presidente, Gustavo Petro, sería «el siguiente» en la lucha contra el narcotráfico. «Colombia tiene al menos tres fábricas de cocaína. Es un país diferente. No estamos contentos con eso. Pero lo estamos deteniendo», ha advertido Trump, aunque estableciendo diferencias con el caso venezolano.

El mandatario norteamericano ha aprovechado la ocasión para presumir del endurecimiento de la seguridad fronteriza. «Ahora tenemos una frontera sólida. Hace un año y medio, millones de personas la cruzaban en masa. Ahora no hay nadie que entre por nuestra frontera», ha asegurado Trump, quien ha establecido un paralelismo directo entre la situación actual y «una guerra».

«No vamos a permitir que la gente mate a 300.000 personas al año con drogas», ha zanjado el presidente estadounidense, dejando claro que su administración no tiene intención de dar marcha atrás en esta batalla contra el narcotráfico.