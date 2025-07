El preocupante mensaje de Kiko Rivera que deja a todos en shock: «Os cuento la verdad porque si no reviento»

Kiko Rivera ha vuelto a hacerlo y todos están en shock. Ha vuelto a dejar sin palabras a sus seguidores. Esta vez no ha sido por sus problemas familiares ni por alguna entrevista polémica, sino por un giro inesperado en su carrera musical. El hijo de Isabel Pantoja ha dado un paso hacia delante y ha confesado lo que hasta ahora había guardado en silencio: lleva tiempo desarrollando un proyecto artístico completamente diferente. Uno que ha nacido desde lo más íntimo y que por fin ha decidido mostrar con nombre propio.

«Os cuento la verdad porque si no reviento», ha escrito en una publicación que ha compartido en Instagram, dejando entrever la carga emocional que arrastra desde hace tiempo. Con esas palabras ha confirmado lo que hasta ahora era sólo un rumor en ciertos círculos: D-Luz es él. Kiko Rivera lleva meses creando canciones bajo este alias, una especie de refugio artístico con el que ha querido experimentar con un registro musical mucho más introspectivo, alejado del estilo que normalmente le atribuyen.

El motivo de esta doble identidad no ha sido casual. Tal como ha contado en su comunicado, algunas de sus composiciones más personales no terminaban de encajar bajo su nombre habitual. Por eso tomó la decisión de ocultarse tras una imagen enigmática, una especie de máscara artística que le permitiera crear sin prejuicios ni etiquetas.

Giro de 180º para Kiko Rivera

El cambio de Kiko Rivera responde a inquietudes musicales y a un evidente punto de inflexión en su vida personal. Lleva tiempo tomando distancia de los focos mediáticos y sobre todo del ruido que rodea a su familia. Aunque sigue muy activo en redes, ha optado por proteger su intimidad y no implicarse en los conflictos que lo han salpicado durante años. En su mensaje, deja entrever ese proceso de madurez interior: «Hay un día en que simplemente decides no ser parte del ruido… y todo cambia», afirma.

Aunque en ningún momento menciona de forma explícita a su madre ni a su hermana Isa, la lectura entre líneas es clara. No hay reconciliación a la vista, ni siquiera comunicación. Como reveló recientemente Isa Pantoja en una entrevista, su hermano ni siquiera la ha felicitado por el nacimiento de su segundo hijo. Un silencio que se traduce en distanciamiento y que Kiko ha optado por no justificar. Según ha dicho, su paz mental es hoy su mayor prioridad: «Mi tranquilidad no tiene precio y no voy a negociarla por explicaciones que nadie está listo para escuchar».

El primer tema de esta nueva etapa lleva por título Me dejaste loco. Ya está disponible en plataformas digitales y marca el inicio de una dinámica muy ambiciosa: la publicación de una canción nueva cada semana. Bajo la imagen de D-Luz se escondía Kiko Rivera, pero ahora ha decidido dar la cara. Y lo ha hecho con la misma intensidad con la que escribe: sin filtros, sin excusas, con una vulnerabilidad que no siempre se le ha permitido mostrar.

Reconoce que el intento de esconder su identidad le ha pasado factura emocional. Aunque al principio creyó que era lo mejor, ahora admite que solo estaba posponiendo una verdad inevitable: este nuevo estilo también forma parte de él, y necesita compartirlo como parte de su evolución personal. «D-Luz forma parte de mí», afirma. Ya no hay marcha atrás. Ha decidido unir las dos mitades de su vida: el personaje y la persona.

El otro proyecto de Kiko Rivera

Como parte de esta transformación, Kiko también ha anunciado una colaboración con la cantante Lucía de la Puerta, un proyecto que verá la luz próximamente. Junto a ella ha compartido varias imágenes en redes sociales, reflejando una sintonía que parece ir más allá de lo puramente musical. En paralelo, ha aprovechado para lanzar una crítica contundente a la hipocresía que, según él, domina la industria musical.

«Hay quienes confunden el interés con la amistad y lo disfrazan bien», escribe en un texto que acompaña las fotos del rodaje con Lucía. Y continúa: «Te llaman brother, hermano, familia, pero se les olvida el parentesco cuando dejas de ser noticia. En este juego, muchos reparten abrazos con fecha de caducidad. Lo peor es que algunos no fingen por maldad, sino por costumbre. Es el idioma del gremio: todo aparentar, poco sentir. Te quieren cerca cuando les conviene, y lejos cuando estorbas».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por KikoRivera (@riverakiko)

Palabras que no pueden pasar inadvertidas, menos aún cuando provienen de alguien que lleva más de una década sobreviviendo en un entorno que mezcla fama, traiciones y exigencias constantes. No es la primera vez que Kiko se pronuncia sobre lo difícil que es mantenerse fiel a uno mismo en un sector donde lo superficial suele imponerse a lo auténtico.

Este mensaje, sumado a su nueva etapa artística, no parece improvisado. Es más bien el resultado de una reflexión profunda, posiblemente impulsada por la necesidad de liberarse de las expectativas ajenas.

El DJ sabe que algunos aún lo miran con desconfianza, que dudan de su autenticidad o que lo asocian inevitablemente con los escándalos familiares. Pero también sabe que su camino ahora es otro. Y, aunque probablemente seguirá arrastrando ese peso mediático durante mucho tiempo, ha dejado claro que está dispuesto a cargarlo… siempre que no le impida seguir creciendo como artista.