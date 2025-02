Kiko Rivera se sincera sobre sus conflictos familiares y tiende la mano a Isa Pantoja

Kiko Rivera ha concedido en una entrevista al podcast Poco se habla de Xuso Jones y Ana Brito en la que ha hablado abiertamente de su vida lejos del foco mediático. En un episodio titulado Una vida sin anonimato, el DJ ha reflexionado sobre su experiencia con la fama, su decisión de alejarse de la televisión y su anhelo de construir una nueva etapa más tranquila, lejos del constante escrutinio público. Kiko ha compartido además su deseo de disfrutar de su vida personal, priorizando su bienestar y alejándose de la exposición mediática que marcó su carrera. Asimismo, se ha confesado sobre su relación con sus hermanos, Francisco y Cayetano Rivera; y con Isa Pantoja.

«Ahora mismo no podría vivir sin mi hermano Cayetano, pero sí puedo vivir sin Francico Rivera», han sido las primeras palabras del DJ al respecto de este asunto. Kiko ha destacado que desde su primer encuentro en la boda de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo cuando él tenía 14 años, ha sido casi inseparable de Cayetano. A lo largo de los años, ambos han recuperado el tiempo perdido, compartiendo más momentos juntos y haciendo planes. Para Kiko, su vínculo con Cayetano es fundamental y prueba de ello es que a menudo comparten momentos familiares en redes sociales con sus respectivos hijos. «Con Cayetano es diferente. Estamos recuperando el tiempo perdido, nos vemos mucho más, hacemos planes juntos…», ha explicado.

Con Francisco Rivera, sin embargo, la relación es muy distinta, marcada por enfrentamientos desde su juventud, en gran parte debidos a la herencia de su padre, Paquirri, y a la gestión de ésta por parte de Isabel Pantoja. La relación entre Kiko y su hermano mayor ha sido muy inestable a lo largo de los años. Aunque el paso de Kiko por La herencia envenenada les permitió acercarse un poco y hacer planes juntos, pronto las tensiones volvieron a surgir. Tras sufrir su ictus, Kiko Rivera manifestó que su hermano no solo no lo apoyó en ese momento difícil, sino que también lo despreciaba. «Mi hermano no me importa nada ni quiero saber nada de él. Piensa que su educación es mejor y menosprecia la mía. Y no vino a verme cuando estaba mal», llegó a decir Kiko.

Kiko Rivera tiende la mano a su hermana, Isa Pantoja

En su entrevista, Kiko Rivera también ha dedicado un momento a hablar de su actual relación con Isa Pantoja. El ex concursante de Gran Hermano DÚO ha expresado públicamente su deseo de reconciliarse con su hermana cuando se cumplen pocas semanas desde que ambos se encontraran en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria con motivo del ingreso de Alma, la hija en común de Anabel Pantoja y David Rodríguez. «Me gustaría que en un futuro no muy lejano pudiéramos sentarnos a hablar y arreglar nuestras diferencias», ha dicho.

Aunque Kiko ha mostrado una actitud positiva y esperanzada en cuanto a su relación con Isa, lo cierto es que hasta el momento la hija de Isabel Pantoja no se ha pronunciado públicamente sobre el tema. Isa Pantoja no ha hecho comentarios acerca de las declaraciones de su hermano ni de la posible reconciliación que él desea, lo que deja la puerta abierta a la incertidumbre sobre cómo se desarrollará su relación próximamente.