La emotiva confesión de Malú en ‘La Voz’: «Llevo tres años haciendo terapia»

Tras el gran espectáculo que Vanesa Martín ofreció hace siete días en La Voz, el nivel está muy alto para los coaches que se atrevan a salir a cantar al escenario. Aunque eso no ha sido impedimento para que Malú lo haya hecho con Joaquina, su asesora en el programa, al comienzo de la primera noche de los Asaltos, uno de los momentos más esperados de cada edición, ya que habrá opción para los emocionantes robos entre los equipos. Precisamente, Malú ha sido la protagonista de la noche, puesto que ha querido compartir con los talents de su equipo una íntima confesión que no todos los artistas y famosos se atreverían a contar en público.

Para muchos es una de las mujeres con más poder en el mundo de la música, teniendo una imagen de mujer fuerte y a la que nadie le tose, pero eso es sólo cuando se sube al escenario. La Malú que sólo conocen sus amigos y familiares es, o era, una persona muy insegura que no entendía en ningún momento el enorme éxito que tiene en el mundo de la música. Hay que recordar que la sobrina de Paco de Lucía lanzó su primer disco cuando apenas tenía 16 años, siendo apadrinada artísticamente por Alejandro Sanz. En aquel momento fue un auténtico bombazo en el mundo del pop, ya que llegó antes que otros artistas que han marcado una época como son Estopa, Melendi o La Oreja de Van Gogh.

Después de su ya mítico Aprendiz llegaron muchos grandes éxitos, pero ha sido con el paso de los años y la llegada a una madurez cuando le han comenzado a aflorar problemas e inseguridades, algo de lo que ha querido hablar con los miembros de su equipo. Este discurso tan emotivo lo ha lanzado debido a que quería advertirles de que en esta nueva fase estarán solos en el escenario y no tendrán el apoyo de otros compañeros, ya que no cantarán en grupo. Por eso ha querido avisarles de que intenten encontrar «a esos fantasmas» que les atormentan y que podrían hacer que su actuación sea un desastre.

Para ello, nada mejor que contar su situación personal y explicar cómo consiguió solucionarlo. «He sido la que más daño me he hecho a mí misma, porque no creía en mí, no entendía por qué la gente sí. Horror. Todo era miedo», así comenzaba a describir su sufrimiento personal que pocos conocen.

«Llevo tres años haciendo terapia. Entonces, yo ahora estoy en un mundo en paralelo de paz y amor conmigo misma. Hemos hecho las paces, nos hemos reconciliado nosotras y, de verdad, ahora me divierte la música», les confesaba a sus concursantes.

Por eso les animaba a «cambiar esa mentalidad», ya que será algo que les haga la vida «mucho más fácil» y que todo «será mucho más bonito de lo que nosotros vemos». Esas palabras no las esperaban de una artista de primer nivel que está tan expuesta a los medios, por eso han valorado mucho que se haya abierto por completo con ellos.

No es la primera vez que la coach de La Voz es tan sincera, ya lo hizo a finales del año 2024 en el pódcast de Vicky Martín Berrocal, donde habló de los problemas que tenía con la comida. «Empecé a comer menos, a tener obsesión por la delgadez, por estar delgada, por estar físicamente como tenía que ser, y se me fue bastante de las manos», aseguraba entonces.

«Yo seguía trabajando, seguía con mil cosas, no podía centrarme en eso. Y en realidad eso estaba, iba y venía, hasta que ya dejó de venir. Hasta que un día dije: ‘Ya está’», una situación que le hizo preguntarse muchas cosas e incluso quitar todos los espejos de su casa para no verse en ellos.

La solución a este problema no fue nada sencilla, llegando a rechazar acudir a un centro especializado para evitar rumores y noticias: «Lo tapé. Rechacé ingresar en un centro, que en parte podía ser la solución, pero hubiera sido un escándalo mediático».

La solución llegó cuando su médico de confianza le recomendó acudir a un psiquiatra, lo que cambió por completo su estado. «Tú no eres anoréxica, tú tienes conductas, pero no lo eres. Porque eso se fragua de otra forma», fue la frase que le hizo cambiar por completo el chip y darse cuenta de que no estaba enferma. Desde entonces, Malú confesaba que no se había vuelto a subir a una báscula: «Hasta hoy».