Quién es Joaquina: su edad, su pareja y biografía de la asesora de Malú en ‘La Voz’

La nueva edición de La Voz continúa conquistando a los espectadores de Antena 3. El popular talent show musical se ha convertido en uno de los formatos más seguidos por la audiencia, pues ya son unas cuantas las temporadas que se han realizado. En esta nueva edición, Mika, Malú, Pablo López y Sebastián Yatra han sido los elegidos para ser los coaches del formato. Una aventura musical que ya ha vivido sus famosas audiciones a ciegas, para poder ir formando los equipos. Por ello, ahora, los artistas se han puesto manos a la obra para presentar a sus asesores. Así pues, en el caso de Malú, Joaquina se ha presentado como su aliada.

Joaquina Valentina Blavia Canabal, conocida artísticamente como Joaquina, es una cantautora venezolana que se ha ido haciendo un hueco en la industria musical. Nacida el 2 de julio del 2004, en Caracas, la joven siempre sintió una profunda conexión con el mundo de la música. De hecho, fue a los tres años cuando comenzó sus clases de violín. Poco a poco, se fue formando en el mundo de la música. Pero, no fue hasta los 8 años que lanzó su primera canción, Sorry. Un arte innegable que la llevaron a los 17 años a participar en el programa académico de la Art House Academy y del Abbey Road Institute.

Su carrera profesional

Joaquina luchó por labrarse una carrera profesional en la industria musical. Una labor que comenzó a tener sus frutos en el 2022, cuando lanzó su primer EP al mercado: Los mejores años. Asimismo, fue la telonera en la gira En tu ciudad World Tour 2022, de Servando y Florentino.

En 2023, ganó un Grammy Latino en la categoría de Mejor Artista Nuevo. Un hito profesional que la coronó como la artista más joven en recibir esta nominación. Luego, en julio de 2024, cantó junto a Andrea Bocelli en el Hyde Park en Londres. Pequeños pasos que la llevaron a publicar su primer álbum de estudio este 2025.

Al romper la burbuja se presentó en el mercado y lo hizo como un disco muy esperado. Un proyecto discográfico que se encuentra en todas las plataformas de streaming. Asimismo, la joven realizará una gira por España y Latinoamérica. Ahora, se adentra en la nueva temporada de La Voz España.

Su lado más profesional

Joaquina se presenta como una persona muy activa en redes sociales. De hecho, en plataformas como Instagram acumula casi 900.000 seguidores. Un medio donde le gusta compartir contenido relacionado con sus proyectos profesionales y con su día a día.

Por otro lado, a nivel sentimental, la joven siempre se ha mostrado muy reservada con su vida privada. Se desconoce si el corazón de la cantante se encuentra ocupado o no, pues siempre ha querido mostrar públicamente solo su trayectoria musical.