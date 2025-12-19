‘Una nueva vida’: la serie que los fans de Seyran y Ferit recomiendan ver

Una nueva vida se ha convertido en uno de los estrenos más vistos y valorados por los espectadores de Antena 3. La popular ficción turca ha logrado conquistar a la audiencia capítulo tras capítulo, pues su entretenida historia no ha dejado indiferente a nadie. Por ello, y aunque la ficción tan solo se encuentra emitiendo su primera temporada, los seguidores del formato ya han encontrado una nueva serie que presenta ingredientes muy similares a los tratados en esta trama. Una producción de origen otomano que se encuentra disponible al completo en la plataforma de YouTube y que no está dejando indiferente a nadie.

La serie en cuestión es Flores de sangre. Compuesta por 3 temporadas y un total de 425 capítulos, la serie muestra la historia de un matrimonio concertado que está rodeado de odios familiares. Dirigido por Canan Çelik y Ömer Baykul, esta novela se empezó a emitir en Turquía en diciembre de 2022. Eso sí, a diferencia de otras producciones turcas, los protagonistas de esta trama no son tan populares en el medio. De hecho, Barıs Baktas de 27 años, ha formado parte del elenco de series como Ceberruh y No: 26 Ölüm Çigligi. Por su parte, Yagmur Yüksel, de 22 años, fue el primer proyecto profesional al que se enfrentó como actriz.

¿De qué trata ‘Flores de sangre’, la serie turca más viral del momento?

Como avanzábamos en líneas anteriores, Flores de sangre narra la historia de dos jóvenes que se ven obligados a contraer matrimonio. Esta unión no se realiza por amor o por conveniencia económica. Por el contrario, el objetivo es acabar, de una vez por todas, con las diferencias generacionales que han distanciado a sus familias. Pues, son enemigos desde hace años.

Asimismo, y debido a que la pareja protagonista pertenece a familias rivales, entre ellos también hay una enemistad. Pero, la pasión no tardará en surgir. La atracción entre ambos es indiscutible, pero este tipo de sentimientos podría traerles muchos problemas.

Dicen que los que se pelean, se desean. Un refrán que parece tomar veracidad para éste joven matrimonio. Por ello, deberán luchar para defender su amor en la casa de Baran, donde sigue prevaleciendo el orgullo. Una pequeña premisa que, sin lugar a duda, no deja indiferente.

¿Cuándo se emite ‘Una nueva familia’, la serie de Antena 3?

Las opciones turcas no faltan tampoco en la parrilla televisiva española. Flores de sangre se puede ver sin problema en formato online, pero en televisión sigue ocupando un lugar muy especial la historia de Seyran y Ferit.

Para poder disfrutar de un nuevo episodio de Una nueva vida hay que esperar a su emisión habitual de la noche de los domingos. La ficción se emite una vez a la semana. Pero, eso no es ningún impedimento para los fans, y sus cifras de audiencia lo reflejan a la perfección. De esta manera, a partir de las 22:00 horas, 21:00h en Canarias, los fans pueden seguir disfrutando de esta serie.