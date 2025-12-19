Un camión cargado de coches se queda atrapado en el túnel de Bailén (Madrid)

El error de cálculo de un camionero ha colapsado el tráfico en la zona Centro de Madrid, cuando el tráiler que conducía ha quedado atrapado en pleno túnel de Bailén, aplastando los coches que transportaba contra el techo y entre sí.

Un «sandwich» de coches aplastados, es lo que se han encontrado las unidades de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid que han acudido al lugar y trabajan en solucionar el problema.

El camión ha quedado atrapado en un punto del túnel en el que el gálibo permitido es de 3,85 metros, una altura que superaba con creces por los coches que transportaba, según ha informado Emergencias Madrid.

Sacar el camión por el mismo sitio

Los Bomberos de Madrid se enfrentan ahora a un problema complicado para intentar retirar el camión atascado debido al estado en el que han quedado dos vehículos y la posición en la que los efectivos se ven obligados a trabajar. Los bomberos no tienen otra opción que sacar el vehículo por el mismo lugar por el que entró al túnel.

El incidente se ha saldado sin heridos, aunque la Policía Municipal de Madrid se ha visto obligada a cortar al tráfico la entrada al túnel desde la calle Ferraz.