Los bomberos desalojan la Torre Foster en Madrid tras un incendio en un transformador eléctrico

Un incendio en un transformador eléctrico ha provocado este lunes por la mañana el desalojo completo de la emblemática Torre Foster, uno de los cuatro rascacielos que conforman el skyline del norte de Madrid, en el paseo de la castellana. El suceso ha movilizado a los servicios de emergencia de la capital, según ha confirmado emergencias Madrid.

Los hechos se han producido en torno a las 9:30 horas de la mañana, en plena jornada laboral, cuando cientos de trabajadores se disponían a comenzar su actividad diaria. El incendio, originado en un transformador eléctrico del edificio, ha obligado a activar de inmediato los protocolos de seguridad.

Hasta el parque empresarial de las Cuatro Torres se han desplazado efectivos de los bomberos de Madrid, que han actuado con rapidez para sofocar las llamas. Los profesionales han logrado extinguir el incendio en poco tiempo, aunque la magnitud del suceso ha obligado a evacuar preventivamente todo el edificio.

Pese al susto inicial, el balance del incidente no ha dejado heridos ni tampoco intoxicados por inhalación de humo, según han confirmado fuentes de emergencias. Los bomberos han procedido a ventilar el humo acumulado en el interior de la torre para garantizar la seguridad de los ocupantes.

El principal problema derivado del incendio ha sido la interrupción del suministro eléctrico, lo que ha motivado la orden de evacuación total del edificio por motivos de seguridad. En estos momentos, tanto los efectivos de Bomberos como el servicio de seguridad de la torre permanecen en el lugar, evaluando las condiciones del edificio y esperando el restablecimiento del suministro para autorizar el regreso de los trabajadores.

La Torre Foster, diseñada por el arquitecto británico Norman Foster y completada en 2008, es uno de los edificios más altos de Madrid con 249 metros de altura y 52 plantas. Alberga principalmente oficinas de grandes empresas y se ha convertido en uno de los símbolos empresariales de la capital.