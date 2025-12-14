Investigan el incendio intencionado de adornos navideños en el mercadillo sa Feixina de Palma

Palma se despertó conmocionada tras un incendio intencionado que destruyó parte de los adornos del popular mercadillo navideño de Sa Feixina. El fuego se originó sobre las 2:45 de la madrugada, y las llamas calcinaron rápidamente varios elementos decorativos antes de que los Bomberos de Palma lograran controlarlo.

Desde el primer momento, los investigadores del Grupo de Atracos de la Policía Nacional confirmaron a OKBALEARES que no se trató de un accidente. La iluminación del mercado estaba apagada a esa hora, lo que descarta cualquier cortocircuito. Todo apunta a un acto deliberado, que ha generado alarma y desconcierto entre vecinos y comerciantes.

Este ataque incendiario ocurre en medio de una polémica que ya venía creciendo. El mercadillo navideño de Sa Feixina, completamente autorizado y regulado, ha recibido críticas constantes por parte de una asociación de Santa Catalina, que ha sido acusada por las patronales Afedeco y Pimeco de manipular imágenes, difundir información falsa y apropiarse del espacio público.

En un comunicado conjunto, las patronales enfatizan que ninguna plaza puede ser «patrimonializada» y que los espacios públicos pertenecen a toda la ciudadanía. Joana Manresa, presidenta de Afedeco, aseguró que el mercadillo cumple estrictamente con la normativa y respeta la convivencia vecinal, mientras Palma se debate sobre quién se beneficia realmente de estas festividades.

Vecinos del barrio relatan escenas de nerviosismo y preocupación al escuchar el estruendo de las llamas en plena madrugada. Testigos señalan que el fuego avanzó con rapidez y que los bomberos tuvieron que actuar con urgencia para evitar daños mayores.

El suceso ha encendido el debate sobre la seguridad de los eventos públicos y la convivencia vecinal. Mientras la policía continúa la investigación, el mercadillo de Sa Feixina enfrenta no solo la tarea de recuperar lo perdido, sino también de reconstruir la confianza de la ciudadanía.

En definitiva, Palma vive un episodio que mezcla terror, polémica y controversia, con un incendio que no solo destruyó adornos, sino que también ha encendido la llama de la polémica sobre los espacios públicos y la Navidad en la ciudad.