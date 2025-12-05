El mercadillo navideño de Sa Feixina de Palma tiene todos los permisos y respeta la convivencia, tal y como aseguran las patronales del pequeño comercio de la capital balear. Afedeco y Pimeco han salido al paso de las críticas constantes que recibe este evento por parte de una de las asociaciones del barrio de Santa Catalina a la que han acusado de «manipular imágenes, difundir informaciones falsas e intentar patrimonializar el espacio público de Sa Feixina».

En un comunicado conjunto este viernes, las patronales han subrayado que «ninguna plaza puede ser patrimonializada ni presentada como propiedad exclusiva de una asociación concreta».

En este sentido, la presidenta de Afedeco, Joana Manresa, ha reivindicado que los espacios públicos pertenecen al conjunto de la ciudadanía. Además, ha asegurado que el mercadillo de Navidad de Sa Feixina «cuenta con todas las autorizaciones municipales, cumple estrictamente con la normativa y respeta al máximo la convivencia vecinal».

A su parecer, la mayoría de residentes han expresado su buena acogida a esta iniciativa de dinamización. Para la presidenta de Pimeco, Carolina Domingo, Palma necesita actividad económica, cultural y social que aporte vida a los barrios.

«No aceptaremos que se construya un relato falso para impedirlo», ha criticado Domingo, quien ha subrayado que Afedeco y Pimeco han solicitado una reunión con la asociación de vecinos para aclarar dudas y explicar los detalles del mercadillo, pero que no han obtenido respuesta.

Así, han reprochado a la entidad que «en lugar de contrastar la información, prefirió difundir su propio relato, basado en afirmaciones que no se corresponden con la realidad».

Según han argumentado, «no existen villancicos durante 12 horas diarias, no se venden bebidas alcohólicas de todo tipo y el mercadillo no es, ni de lejos, un evento exclusivamente alemán, tal como se ha insinuado».

Igualmente, han aseverado que en los últimos días se han difundido imágenes y contenidos que «no reflejan la situación real del mercadillo de Navidad» y generan «una percepción completamente distorsionada entre los vecinos y la opinión pública».

Además, han indicado que el contenido de las sacas visibles en la zona «corresponde únicamente a una poda ordinaria» de yedra realizada por el servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Palma en el exterior de la Avenida Argentina.

«No tiene ninguna relación con el mercadillo de Navidad de Sa Feixina», han dicho. Cabe recordar que la asociación de vecinos ha atribuido la poda del árbol a la instalación del mercado, en concreto, de una atracción.

Domingo ha lamentado lo que a su parecer es «una campaña continuada basada en la falta de rigor, el alarmismo y criterios que nada tienen que ver con la realidad». «Decimos no a la manipulación, no a la confrontación artificial y no a poner en riesgo iniciativas que benefician a toda la ciudad», ha concluido Manresa.