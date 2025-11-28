Palma estrena su mayor mercado navideño en Sa Feixina y la campaña de Navidad del pequeño comercio

Palma estrena su mayor mercado navideño en Sa Feixina con 57 casetas, pista de hielo, bola hinchable, tobogán de nieve, tren navideño y la campaña de Navidad del pequeño comercio.

La Federación de Empresarios de Comercio (Afedeco) y la Patronal del Pequeño y Mediano Comercio (Pimeo) han presentado este viernes una nueva edición de la campaña Palma, todo un centro de diversión que este año se extiende hasta el 11 de enero.

La programación de la campaña cuenta con más actividades, un nuevo mercado navideño en sa Feixina y dos pistas de hielo, con el objetivo de dinamizar la ciudad y el comercio local, según han señalado ambas patronales.

Una de las principales novedades de este año es el mercado navideño de sa Feixina que ha abierto este viernes sus puertas. El espacio cuenta con casetas de artesanía, gastronomía y actividades infantil, además de una pista de hielo.

De este modo, junto con la tradicional pista situada en el aparcamiento de SFM de Eusebio Estada, Palma contará con dos pistas de hielo.

Otro elemento de la campaña es el tren de Navidad, que recorrerá la ciudad desde la plaza de la Reina y pasando por Antoni Maura y la plaza Abu Yahya entre las 16.30 y las 21.00 horas.

Igualmente, los días 12, 19, 20 y 27 de diciembre el tren de Navidad realizará un recorrido solidario exclusivo para personas mayores. El objetivo, han señalado Pimeco y Afedeco, es hacer llegar la magia de la Navidad a los colectivos que tienen más dificultades para participar en las actividades del centro.

También habrá más de 40 atracciones de feria en varios puntos de la ciudad, así como actividades infantiles y animación. Los comercios adheridos podrán facilitar tiques de invitación a sus clientes para incentivar las compras y la participación en las actividades.

La presidenta de Afedeco, Joana Manresa, ha destacado que la campaña es «un impulso necesario para el comercio de proximidad y para la vida en las calles de Palma». «Queremos que residentes y visitantes vuelvan a disfrutar de la ciudad durante estas fechas», ha subrayado.

En esta línea, la presidenta de Pimeco, Carolina Domingo, ha remarcado la importancia de la colaboración entre entidades para ofrecer «experiencias únicas». A su criterio, trabajar conjuntamente permite impulsar una campaña más completa y atractiva.