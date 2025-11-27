El pequeño comercio de Palma avala la campaña de dinamización navideña y el mercado de Sa Feixina

El pequeño comercio de Palma avala la campaña de dinamización municipal y el nuevo mercado navideño de Sa Feixina de próxima inauguración en el pleno municipal.

Afedeco y Pimeco han comparecido hoy en el pleno del Ayuntamiento de Palma para trasladar públicamente su posición respecto a la campaña Palma, Tot un Centre de Diversió y a las actuaciones previstas en Sa Feixina, en un contexto marcado por la controversia generada en los últimos días.

Ambas entidades han defendido la importancia de esta iniciativa para la dinamización económica, social y comercial de la ciudad, así como la necesidad de preservar el diálogo y el rigor institucional frente a la desinformación y el uso político del comercio.

La presidenta de Afedeco, Joana Manresa, ha subrayado que desde el inicio del proyecto la patronal ha mantenido «una actitud abierta, transparente y constructiva», ofreciendo reuniones e información detallada a todas las partes. «El diálogo ha sido siempre nuestra prioridad», ha insistido.

Manresa ha explicado que una de las asociaciones vecinales sí aceptó reunirse, manteniendo una conversación de dos horas en la que se aclararon dudas y se constató que el proyecto es positivo para la zona. «Ese es el espíritu que debería guiarnos a todos: información, diálogo y responsabilidad», ha afirmado.

Sin embargo, ha lamentado que otra asociación vecinal rechazara reunirse pese a las reiteradas invitaciones, optando por trasladar a los medios afirmaciones incorrectas sobre ruido, alcohol o villancicos constantes, «aspectos que nunca han formado parte del proyecto».

Afedeco también ha mostrado su sorpresa ante la postura del PSIB-PSOE, que no quiso reunirse antes de posicionarse públicamente. «No buscábamos polémicas, sino explicar una propuesta buena para Palma», ha señalado Manresa.

Por su parte, la presidenta de Pimeco, Carolina Domingo, ha intervenido en representación del pequeño y mediano comercio de Mallorca, recordando que desde hace décadas la campaña tiene como objetivo «dinamizar el centro de Palma y apoyar al comercio local, esencial para mantener la identidad y la vida de la ciudad».

Domingo ha agradecido el apoyo institucional a la continuidad del proyecto, así como el impulso del nuevo mercado de Sa Feixina, que considera «un atractivo importante que contribuirá a atraer actividad a toda la zona».

También ha destacado la transparencia y colaboración mantenidas con el Ayuntamiento, agradeciendo especialmente a las entidades y formaciones que han querido conocer el proyecto de primera mano, evitando «interpretaciones incorrectas».

La presidenta ha recordado que este modelo ha contado históricamente con amplio apoyo institucional y que lo único que se ha hecho es ampliarlo para dar respuesta a una demanda ciudadana clara: disponer de un mercado de Navidad con casetas de madera, un formato consolidado en toda Europa.

Domingo ha insistido en que el comercio no debe utilizarse como arma de confrontación política. «El comercio no es el problema, es parte de la solución para que Palma recupere la vida y la actividad que tenía hace años».