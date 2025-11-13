El Ayuntamiento de Palma aplaca el enfado vecinal contra el nuevo mercado navideño de Sa Feixina, que se inaugurará el 21 de noviembre y permanecerá abierto hasta el 6 de enero, comprometiéndose a que se desarrollará sin música ambiental y las atracciones sólo irán acompañadas de música los viernes y sábados, de 19:30 a 20:30 horas.

Todo ellos después de que la asociación Barri Cívic de Santa Catalina y Es Jonquet trasladara al Ayuntamiento de Palma el «descontento general» de los vecinos con la celebración del Market Christmas en Sa Feixina.

Según ha informado esta entidad, en la reunión los representantes han trasladado el descontento de una gran parte de los vecinos por el gran impacto que consideran que tiene un evento de estas características en un barrio residencial, que, dicen, lleva años padeciendo los efectos de la masificación de locales de ocio.

Además, han trasladado su preocupación por el impacto económico que este evento supone para los contribuyentes, ya que significa ceder durante dos meses un parque público a una empresa privada, mientras, dicen, el Ayuntamiento asumirá el sobrecoste que implica en electricidad, gestión de residuos, seguridad y movilidad.

Por otro lado, han cuestionado la falta de transparencia con la que se han tomado estas decisiones, los efectos medioambientales, de sostenibilidad y de privación del uso de «uno de los pocos espacios verdes públicos que hay en la zona».

Según ha asegurado el colectivo, los representantes municipales se han comprometido a minimizar los efectos negativos que el evento pueda causar al barrio y han asegurado que se desarrollará sin música ambiental, que ninguna atracción irá acompañada de música y que sólo estará autorizada los viernes y sábados, de 19.30 a 20.30 horas. Además, bajo ningún caso trascenderá más allá del propio espacio del mercado.

Durante el encuentro, también han trasladado propuestas concretas para minimizar el impacto sobre el tráfico y el aparcamiento de la zona, un problema que han asegurado que estudiarán desde la organización.

No obstante, la asociación asegura haber quedado sin explicaciones del tema jurídico, sobre cómo ha sido la resolución administrativa que daría cobertura legal a la ocupación del espacio público «con estas condiciones tan excepcionales».