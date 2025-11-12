Los feriantes de Palma también tendrán su espacio en las calles y plazas del centro esta Navidad. Tras la implicación directa del alcalde, Jaime Martínez, se ha conseguido reubicar a todos los participantes, garantizando que ningún feriante quede excluido de la campaña navideña.

Habrá por ello atracciones en las direcciones habituales de estas fechas, desde plaza Pagesa a la calle Eusebio Estada con pista de hielo incluida, plaza de las Columnas, el Olivar, plaza París, etcétera. En el caso del Parc de Ses Estacions, la ubicación de la nuevas dependencias de la Policía Local hará que su presencia sea más reducida que en años anteriores.

Por ello, las patronales del comercio Afedeco y Pimeco, coordinadoras de la campaña Palma, Tot un Centre de Diversió, han querido expresar públicamente su agradecimiento al Ayuntamiento de Palma por su predisposición, diálogo y sensibilidad a la hora de resolver la situación vivida por un grupo de feriantes que, por motivos técnicos de redistribución de espacios, había quedado inicialmente fuera del recinto.

«Queremos reconocer el esfuerzo y la actitud constructiva del Ayuntamiento, que ha sabido escuchar y actuar con sensibilidad para que todos los feriantes puedan estar presentes», ha destacado Joana Manresa, presidenta de Afedeco.

«Es una muestra clara de que el entendimiento entre administraciones y patronales es la mejor fórmula para mantener vivo el comercio local y las tradiciones de nuestra ciudad», ha añadido.

Por su parte, la presidenta de Pimeco, Carolina Domingo, ha subrayado que “esta resolución demuestra que la voluntad de diálogo y el trabajo conjunto siempre dan resultado. Los feriantes forman parte del alma de la campaña y su presencia era imprescindible para que Palma, Tot un Centre de Diversió conserve su espíritu participativo y popular”.

Las patronales del comercio también han querido reconocer la comprensión y colaboración del colectivo de feriantes, que en los últimos días había manifestado su preocupación ante la posibilidad de no poder participar. Finalmente, y gracias al esfuerzo conjunto, todos contarán con su espacio asignado.

Con esta actuación, se preserva el espíritu original de Palma, Tot un Centre de Diversió, una iniciativa que desde hace años es referente de dinamización comercial y social durante las fiestas navideñas y un ejemplo de colaboración público-privada al servicio del comercio local y de la ciudadanía.