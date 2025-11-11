El nuevo mercado navideño de Palma en Sa Feixina tendrá 60 casetas, pista de hielo y música ambiental, se inaugurará el próximo viernes 21 de noviembre y permanecerá abierto hasta el 6 de enero.

Impulsado por la Federación de Empresarios de Comercio de Baleares (Afedeco) y la Asociación del Pequeño y Mediano Comercio de Mallorca (Pimeco) y enmarcado en la campaña Palma, Tot un Centre de Diversió.

En una nota de prensa, Afedeco y Pimeco han informado que el parque de Sa Feixina acogerá este año un nuevo mercado navideño que forma parte de la campaña Palma, Tot un Centre de Diversió, una iniciativa consolidada desde hace más de dos décadas, que promueven ambas entidades con el objetivo de dinamizar el comercio y las calles de la ciudad durante las fiestas.

Según han explicado, el proyecto responde a la voluntad de ofrecer a la ciudadanía «un espacio ordenado, accesible y adaptado a las necesidades actuales, siguiendo el modelo de los mercados navideños que se celebran en distintas ciudades españolas y europeas».

El mercado se enmarca por tanto, han añadido, «dentro de una propuesta con arraigo en Palma y vocación de servicio público». «Las empresas y proveedores que participan en su organización son de Baleares, con equipos locales y otros profesionales residentes en Mallorca desde hace más de dos décadas, comprometidos con el desarrollo económico y social del entorno», han destacado además.

De este modo, Afedeco y Pimeco han subrayado que el objetivo de esta iniciativa «es favorecer la actividad comercial, estimular el consumo local y contribuir a un ambiente navideño integrador, con beneficios para el conjunto de la ciudad».

Con un horario de apertura y cierre que, han asegurado ambas entidades, «se establecerá de acuerdo con la ordenanza municipal vigente», la actividad «está orientada a un público familiar», lo cual, han defendido, busca garantizar «una convivencia respetuosa con el vecindario y el entorno».

Asimismo, han apuntado, el mercado contará con más de 60 casetas de madera, una pista de hielo, zona de trineos, iluminación y música ambiental.

La propuesta incorporará de este modo «una estética cuidada y coherente con el entorno», con elementos decorativos «típicamente navideños» y una ambientación «pensada para realzar la imagen del parque y de la ciudad». Además el mercado ofrecerá una programación de actividades infantiles y familiares, con talleres, actuaciones y propuestas pensadas para todas las edades.

La elección de Sa Feixina han justificado además se ha realizado «por razones de accesibilidad, amplitud y seguridad», ante la «falta de disponibilidad» de otros espacios tradicionalmente utilizados.

Afedeco y Pimeco han mostrado su disposición a mantener un diálogo «constructivo y transparente» con los residentes de la zona, con el propósito de asegurar que la iniciativa se desarrolle «de manera ordenada y compatible con la vida del barrio».

Además, han comunicado, se pondrá a disposición de la ciudadanía un teléfono de contacto para comunicar cualquier incidencia o sugerencia durante el desarrollo del mercado, «reforzando así el compromiso con la escucha activa y la buena convivencia».

El mercado navideño de Sa Feixina pretende «reforzar la condición de Palma como capital mediterránea viva», con una oferta urbana que «combina tradición, actividad económica y participación ciudadana». La campaña ‘Palma, Tot un Centre de Diversió continúa así su labor de dinamización comercial y social, «contribuyendo a una ciudad más atractiva y cohesionada», han sentenciado Afedeco y Pimeco.