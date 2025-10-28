Indignación en Sa Feixina con el mercado navideño: «¡No hay quien aguante 12 horas de canciones!»

Vecinos de Sa Feixina han expresado su indignación con el nuevo mercado navideño que se instalará en esta plaza de Palma. «¿Imagináis tener que escuchar 12 horas diarias de canciones de Navidad durante 45 días seguidos? ¡No hay quien lo aguante!».

Por ello, la asociación Barri Cívic de Santa Catalina y Es Jonquet ha expresado en un comunicado su rechazo a esta iniciativa, que cuenta con el respaldo de las patronales del pequeño comercio Pimeco y Afedeco, y que se celebrará en el parque de Sa Feixina del 21 de noviembre al 6 de enero. Pero los vecinos del entorno de la plaza no han acogido esta propuesta con mucha receptividad a tenor de sus manifestaciones.

«Justo cuando los residentes de Santa Catalina y Es Jonquet se empezaban a recuperar de la neofiesta de la Mare de Déu de la Salut, el Ayuntamiento de Palma promueve un nuevo acontecimiento en el parque de Sa Feixina».

Un acontecimiento del que aseguran que es ambicioso, de larga duración, que se prevé que sea masivo y que, según han criticado desde la asociación, «volverá a tener una fuerte repercusión para los residentes del barrio».

Al respecto, la asociación ha lamentado haber sabido por la prensa que esta Navidad se celebrará el Christmas Market in Palma y ha censurado que «durante un mes y medio todo el parque de Sa Feixina estará a disposición del negocio privado», con un nuevo mercado «de un formato importado de otros países europeos» y que, según ha continuado denunciado, «dejan atrás los mercados y las tradiciones más propias de la cultura de aquí».

El nuevo Christmas Market en Sa Feixina tiene que durar un mes y medio, del 21 de noviembre hasta el 6 de enero, y, según se ha quejado esta asociación de uno de los enclaves más ruidosos de Palma, por la presencia notoria de bares de copas en los barrios de Santa Catalina y Es Jonquet, supondrá «diez horas en día laborables y unas horas más en festivos y fines de semana».

«Es decir», ha precisado, «entre diez y 12 horas diarias los vecinos estaremos amenizados sin escapatoria, unas 520 horas de música».

«Entendemos que actividades como esta, que siempre van acompañadas de música alta, revuelos, masificación de tráfico y de personas, con estos horarios y esta duración son incompatibles con un barrio residencial» y, por tanto, ha considerado, «se tendrían que programar en espacios de la ciudad adecuados para ello, como recintos feriales o espacios no rodeados de viviendas», han finalizado.