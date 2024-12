La seguridad vuelve al mercado navideño de Ses Estacions: «Ahora con policía estamos más tranquilos»

El tradicional mercadillo navideño de Palma se ubica por segundo año consecutivo en el Parc de Ses Estacions. Allí se puede pasear en busca del algún detalle o regalo navideño, aunque también hay atracciones para el disfrute de los más pequeños, una gran pista de hielo, locales donde sirven comida y bebida… Y este año, además, se ha reforzado la seguridad del recinto con más presencia policial, algo que tanto clientes como comerciantes agradecen.

Antes, cuando estaban en la Plaza de España, se producían robos, peleas y altercados, declaran a OKDIARIO varios feriantes de casetas que venden sus productos estos días a pie de calle.

Jonathan es artesano y construye a mano unas pequeñas casetas que exhibe en su parada. Preguntado acerca de la presencia policial en la entrada del Parc de Ses Estacions, no tiene dudas: «La verdad es que nos sentimos mucho más seguros. Hay bastante más seguridad», señala y añade que «a la hora de cerrar por la noche nos vamos más tranquilo». Acerca de las ventas «yo no me puedo quejar, igual voy haciendo, pero antes que estábamos en la Plaza de España nos iba mejor».

Jonathan cuenta que prefiere la anterior ubicación pero que antes, en la Plaza de España, «había peleas, había de todo ahí y para las familias no era tan seguro venir a comprar, pero al estar más cerca de los negocios también la gente tiene más disponibilidad para moverse por el centro».

Si le diesen a elegir, este artesano prefiere tener más seguridad, una cuestión que fue impulsada desde el Ayuntamiento de Palma que lidera el alcalde Jaime Martínez para favorecer que las familias puedan realizar sus compras navideñas con todas las garantías.

Jonathan también se pronuncia acerca del tipo de cliente que compra producto artesanal: «Viene más bien gente local, que son además los que más valoran la artesanía y les encanta el producto que traemos nosotros por lo menos».

Algo más adelante del trayecto que hay entre la entrada al Parc des Ses Estacions y la calle Jacint Verdaguer se encuentra Neus, ubicada en la parada de las hadas, que regenta su compañera Lucía Miele. Neus explica que «se nota la presencia policial, ha habido intentos de robo, o sea que realmente se tiene que ir con mucho cuidado».

Respecto al nivel de ventas que están registrando este año, Neus explica que «se está haciendo bastante buena venta. Yo creo que la gente ya se está acostumbrando a este lugar y por ello quizá acuden con mucha más frecuencia». Añade que «la mayor parte de las ventas son amistades y clientas de Lucía, que cada año vienen. Es el 16º año que que monta ella el puesto y tiene siempre un porcentaje muy grande de clientela de amistades y gente que vuelve a pasar. Yo es el tercer año que estoy aquí y he podido comprobar también cómo tiene una clientela muy, muy fija y muy buena».

Daida se sitúa al frente de un llamativo establecimiento decorado con las tradicionales lenguas mallorquinas y telas varias. Comparte que «este año es verdad que notamos mucha más seguridad a nivel de Policía Local y Policía Nacional. La verdad es que estamos muy tranquilos, no ha habido ningún problema con el tema de casetas, ya que otros años en la zona de Plaza España sí que se notaba la problemática».

Acerca del nivel de ventas, Daida percibe que «en general la economía no está muy bien y eso se nota. Se nota en el escaso gasto familiar en Navidades».

Cuestionada acerca de la recepción del público, explica que «cuesta mucho adentrar el producto artesanal a la gente local, pero yo creo que cada día están un poco más concienciados del pequeño comercio y de colaborar con el tema de artesanía y demás. Pienso que el extranjero sí que lo valora mucho más y apuesta por ello».