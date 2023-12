Los comerciantes del mercado navideño del Parc de Ses Estacions, divididos por el cambio de ubicación

El tradicional mercadillo navideño de la Plaza de España de Palma se ha cambiado de ubicación para estas fiestas. Las obras de reforma que se están acometiendo en esta zona céntrica de la ciudad y en Porta Pintada han obligado a los artesanos y comerciantes a trasladarse al Parc de Ses Estacions, un hecho que ha provocado diversidad de opiniones entre los feriantes en cuanto a ventas y seguridad.

La decisión del traslado no ha sido bien acogida por los comerciantes con los puestos que están más alejados de la Plaza de España. Para uno de ellos, «a esta zona final del mercadillo no suele llegar todo el mundo, está muy oscuro y la gente vuelve hacia Plaza de España», lo que ha provocado una caída en las ventas respecto a otros años, tal y como explica: «Las ventas han sido un poco flojas, esperábamos vender más».

Sin embargo, esta misma feriante opina que «el sitio es mucho mejor». «Este parque es precioso y está muy bien montado, pero la gente no lo conoce tanto. Esperamos para Reyes vender lo que no hemos vendido hasta ahora», señala. Por lo que se refiere a la seguridad, afirma que «este año nos han golpeado un par de casetas».

En la misma línea se manifiesta otro comerciante, también ubicado en la parte final del mercadillo: «Es la primera vez que he venido aquí, no sé cómo son normalmente las ventas en el otro lado, pero desde el primer día aquí han ido muy mal. Además, en la parte final hay muy poca iluminación, parece otra feria comparada con el principio del parque».

«No es una zona de paso, eso nos ha limitado las ventas»

Otro feriante, que vende principalmente banderas y collares, asegura que «el cambio de ubicación nos ha limitado un poco la venta. No es una zona de paso, la gente tiene que venir a propósito para el mercadillo. Y allí sí era una zona de paso, la gente compraba cuando no tenía pensado hacerlo. Este año las ventas no han sido una maravilla».

A pesar de ello, admite que «este parque ha quedado más bonito y más cuco, pero la venta ha decrecido bastante, ojalá podamos volver a Plaza de España». Respecto a la seguridad, afirma que «aquí la acera es más pequeña y la gente se acumula. Esto lo aprovechan los jóvenes y te roban cosas. Yo mismo pillé a dos y tuve que llamar a la Policía».

La otra cara de la moneda del mercadillo navideño en el Parc de Ses Estacions son los que regentan los puestos más próximos a la Plaza de España. Uno de ellos destaca que «este año ha habido mucha gente, por lo que hay más posibilidades de vender y la gente ha ido comprando». Respecto al cambio de ubicación, asegura: «A mí personalmente me gusta más aquí, lo veo más bonito, aunque el resultado es el mismo».

«Este parque es más amplio y más bonito»

Por último, esta artesana que vende productos hechos por ella misma explica que el cambio de Plaza España al Parc de Ses Estacions le provocaba al principio algo de miedo e incertidumbre, pero ahora está «muy contenta». Para ella, esta decisión «es muy buena porque este parque es más amplio y más bonito. A mí personalmente me encanta. En general, las ventas me han ido bien».

El traslado también ha afectado a los puestos de comida y dulces, pero no a los mercadillos de la Rambla y Plaza Mayor, que han mantenido su ubicación tradicional. Dichos mercadillos abrieron su puertas el pasado 23 de noviembre y cerrarán el 7 de enero.

Las obras de la Plaza de España se alargan

El pasado mes de septiembre, el Ayuntamiento de Palma anunció que modificaría el calendario de las obras de la Plaza de España, que se prolongarán cuatro o cinco meses más de lo previsto, finalizando el próximo verano. Los técnicos detectaron una «mala planificación», que «hará necesario tener que recurrir a un modificado del proyecto para resolver problemas e insuficiencias detectadas».