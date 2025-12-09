Herido grave un conductor al volcar su camión cargado de hormigón en la carretera de Porreres a Campos

Aparatoso accidente de tráfico en Mallorca. Un hombre ha resultado herido de gravedad este martes por la tarde al volcar el camión que conducía en la carretera que une Porreres y Campos, la Ma-5040. El siniestro se ha producido alrededor de las 15.30 horas, a la altura del kilómetro 5,5, en el término municipal de Porreres.

El vehículo, un camión cargado con bloques de hormigón, se ha salido de la vía por causas que todavía se desconocen y que están siendo objeto de una exhaustiva investigación, aunque los primeros indicios apuntan a un posible despiste del conductor. Tras abandonar la calzada —un tramo actualmente en obras y correctamente señalizado—, el vehículo pesado ha derribado una valla, ha invadido el terreno de una finca y finalmente ha volcado, esparciendo la carga por el suelo.

A consecuencia del impacto, el conductor ha quedado atrapado en el interior de la cabina, lo que ha obligado a activar un importante despliegue de emergencia. Hasta el lugar se han desplazado varias patrullas de la Policía Local de Porreres y Campos, voluntarios de Protección Civil, agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, una ambulancia medicalizada del Servicio de Atención Médico Urgente (SAMU 061) y numerosas dotaciones de los Bombers de Mallorca, entre ellas efectivos de los parques de Llucmajor y Felanitx.

La operación de rescate, especialmente compleja debido al atrapamiento del conductor, se ha prolongado durante cerca de una hora y media. Finalmente, los bomberos han conseguido liberar al hombre, que presentaba un fuerte dolor en una pierna y un brazo. Los sanitarios del 061 lo han atendido en el lugar y posteriormente lo han trasladado en estado grave a un centro hospitalario para una evaluación más completa de sus lesiones.

Durante la intervención, la Policía Local y la Guardia Civil han regulado el tráfico y han asegurado la zona, mientras los bomberos trabajaban también en la retirada de los bloques de hormigón y en despejar la vía para poder reabrirla con normalidad.

La Guardia Civil de Tráfico ha asumido la investigación del accidente para determinar las causas exactas del siniestro.