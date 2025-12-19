Nadie lo vio venir: la conexión imposible que une a Bad Bunny, Rosalía y al papa este 2025

Nadie lo vio venir, pero 2025 ha dejado una conexión inesperada entre Bad Bunny, Rosalía y el papa León XIV, tres figuras que pocas veces coinciden en un mismo relato y que, sin embargo, comparten un lugar destacado en una de las listas más comentadas del año: la de los personajes con más estilo elaborada por The New York Times. En un escenario marcado por la velocidad digital, donde las tendencias surgen, se viralizan y desaparecen en cuestión de días, ser reconocido como referente del estilo implica mucho más que vestir bien.

Según explican desde la sección de estilo del mencionado diario, la capacidad de influir en la conversación pública, inspirar a millones y condensar en la propia imagen un mensaje cultural es lo que define hoy el verdadero impacto estético. «A lo largo del año, nos han hecho reflexionar, debatir e incluso cuestionar el significado de la expresión personal», señaló Madison Malone Kircher, periodista especializada en moda.

El listado completo

El listado, compuesto por 67 personajes, fue elaborado por el equipo completo de la sección, que incluye a figuras tan influyentes como la crítica de moda Vanessa Friedman. Su enfoque no se limita a celebridades tradicionales, sino que abarca desde músicos y deportistas hasta políticos, objetos e incluso personajes de cultura pop.

De hecho, este año incluyeron los speedo, los famosos trajes de baño cortos para hombre, cuyo regreso fue tan inesperado como incendiario en el debate estético. La voluntad del diario es mostrar un mapa diverso y provocador de lo que significa tener estilo en la actualidad, algo que Malone subrayó al afirmar: «¿No estás de acuerdo con todas las personas incluidas? Pues bien. De eso se trata. El estilo, por supuesto, también es subjetivo».

El estilo de Bad Bunny y Rosalía

El caso de Bad Bunny es especialmente representativo del espíritu de la lista. El artista puertorriqueño fue elegido por su versatilidad a la hora de construir una imagen propia que desafía categorías y expectativas. The New York Times destacó «su gama sartorial vistiéndose de Prada en la Gala del Met, con ropa urbana casual para sus conciertos y en ropa interior» durante su campaña para Calvin Klein. Su presencia conecta con un fenómeno global: el estilo entendido como herramienta narrativa que acompaña a la música y amplifica su mensaje cultural.

Algo parecido ocurre con Rosalía, otro de los grandes nombres del listado. Aunque su aparición en la MET Gala vestida de Balmain ha dado mucho que hablar, el diario la eligió principalmente por su álbum LUX, una obra que describen como una «sinfonía de idiomas» con un dueto junto a Björk y que también inspiró Berghain, una pieza audiovisual que refuerza su papel como una de las artistas más innovadoras de su generación.

Carlos Alcaraz y Melania Trump

En el terreno deportivo, el tenista Carlos Alcaraz obtuvo un lugar en la lista tras un episodio que demuestra hasta qué punto el estilo también puede surgir de lo inesperado. Después de un corte de pelo fallido, apareció en el Abierto de Estados Unidos con la cabeza rapada, una decisión improvisada que llamó la atención por su naturalidad. «Salió del torneo como campeón individual masculino, una victoria que conmemoró tiñéndose de rubio platino», relató el diario, subrayando cómo incluso un accidente puede convertirse en una declaración estética cuando quien lo protagoniza tiene la capacidad de marcar tendencia sin proponérselo.

El listado también puso el foco en los personajes de la política, un ámbito donde el estilo suele interpretarse como parte de una narrativa institucional más rígida. Aun así, la selección incluye nombres como Melania Trump, reconocida por su uso estratégico de los sombreros, capaces de ocultar el rostro y a la vez lanzar mensajes «de moda y de otro tipo».

En el caso de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, Vanessa Friedman destacó «la forma en que combina el atuendo establishment con bordados indígenas», una mezcla que, según la analista, envía «un mensaje de inclusión y de lo que el país es, en sí mismo, hacia el mundo».

El papa León XIV

La presencia del papa León XIV en la misma lista que Bad Bunny o Rosalía es probablemente la sorpresa más llamativa del año. El pontífice fue destacado por atreverse a combinar el atuendo papal con una gorra de los Chicago White Sox, el equipo del que es seguidor confeso. El gesto, insólito dentro del cálculo ceremonial del Vaticano, fue interpretado como una declaración de cercanía, espontaneidad y ruptura estética, un signo de que la imagen pública, incluso en instituciones tradicionalmente rígidas, puede evolucionar hacia formas inesperadas de expresión.

La lista de The New York Times no solo recoge tendencias. Dibuja un mapa cultural cambiante donde la autenticidad, la influencia y la capacidad de sorprender pesan más que cualquier código establecido, y donde la conexión entre figuras tan diferentes como Bad Bunny, Rosalía y el papa León XIV sólo confirma que el estilo, hoy más que nunca, es un territorio sin fronteras.