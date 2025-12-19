Repaso del conseller de Emergencias al PSOE por los casos de acoso: «¡Menuda defensa de la mujer!»

En pleno escándalo por los casos de acoso que afectan al PSOE, el conseller valenciano de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha criticado este viernes a la formación socialista por esa misma cuestión en respuesta a la diputada socialista Alicia Andújar: «Si de encubrimientos hablamos, los únicos encubrimientos reales y sostenidos en el tiempo han sido los contabilizados por su partido ante situaciones de extrema gravedad, como bien se ha mencionado, de acoso laboral y sexual que afectan al Partido Socialista», ha expresado el titular valenciano de Emergencias en una de sus intervenciones ante el Pleno de las Cortes valencianas, como se puede ver en el vídeo que ilustra esta información.

Valderrama se ha referido a «casos que han sido sistemáticamente tapados por quienes hoy dirigen su organización: por la sustituta de Ábalos y Santos Cerdán, la señora Torró», en relación a la actual secretaria de Organización del PSOE de Pedro Sánchez, la valenciana Rebeca Torró. Para concluir que: «Es ese el modelo que hoy representa al socialismo valenciano, bajo la dirección de la señora Morant: mirar hacia otro lado, encubrir a los suyos y silenciar a las víctimas. ¡Menuda defensa de la mujer!».

Los hechos se han producido en la última de las tres sesiones del Pleno con que cierran el año las Cortes Valencianas. Si bien, la próxima semana, hay agenda prevista. En este pleno, los miembros del nuevo Gobierno valenciano deben exponer sus programas. Y, luego, hay turnos de réplicas y contrarréplicas con la oposición.

En el caso del conseller de Emergencias, el debate se ha enconado especialmente con la diputada socialista Alicia Andújar en una cuestión relativa a los bomberos forestales. Y ha sido en la correspondiente réplica cuando Valderrama ha expresado a Andújar que: «Si de encubrimientos hablamos, los únicos encubrimientos reales y sostenidos en el tiempo han sido los contabilizados por su partido ante situaciones de extrema gravedad, como bien se ha mencionado, de acoso laboral y sexual que afectan al Partido Socialista»·.

Valderrama ha puesto especial énfasis en lo referente a que se trata de «casos que no se denuncian, ni ante autoridades judiciales ni ante la Fiscalía». Para añadir que: «Ni siquiera, dan lugar a investigaciones internas». Juan Carlos Valderrama ha firmado, además que: «El mantra de que tienen acostumbrados de que soy feminista porque soy socialista ya no convence a nadie. Ni a su propio sector feminista».

El conseller ha concluido esta parte de su intervención asegurando, también, que: «Es ese el modelo que hoy representa al socialismo valenciano, bajo la dirección de la señora Morant: mirar hacia otro lado, encubrir a los suyos y silenciar a las víctimas. Menuda defensa de la mujer».