Sumar acusa al PSOE de «inmovilismo» tras una reunión sin acuerdos para revitalizar la coalición

El PSOE y Sumar han mantenido este viernes una reunión en el Congreso para intentar revitalizar al Gobierno de coalición. El encuentro, que ha durado más de una hora y media, se ha saldado sin acuerdos ni avances significativos.

Sumar había solicitado esta reunión con el objetivo de obtener explicaciones políticas «claras» por los escándalos que en las últimas semanas han afectado al PSOE y de abrir una negociación que permitiera relanzar la acción del Ejecutivo. Sin embargo, al término del encuentro, el balance ha sido negativo para Sumar, que considera que el PSOE mantiene una actitud «inmovilista».

«Somos conscientes que este Gobierno se enfrenta a una élite judicial, económica y política que lleva años intentando frenar por todos los medios a su alcance el cambio en nuestro país, pero eso no puede convertirse en una excusa para bunkerizarse en Ferraz y la Moncloa y no responder a una ciudadanía que exige explicaciones y transformaciones», señalan desde Sumar.

«Esta actitud inmovilista del PSOE sólo favorece el desánimo progresista, refuerza la antipolítica y alimenta a PP y Vox y sus políticas de extrema derecha. Por eso, más allá de la cordialidad y las buenas palabras, la reunión mantenida hoy no ha supuesto ningún avance significativo», subrayan.

Sumar tomará las «medidas necesarias»

El partido liderado por Yolanda Díaz también ha hecho hincapié en que el PSOE tiene la «oportunidad de relanzar la legislatura en todos los frentes», aunque señalan que, a día de hoy, siguen sin aportar «ni una propuesta alternativa» a la que Sumar ya ha presentado.

«Por supuesto, tomaremos las medidas que sean necesarias para garantizar que el proyecto de Gobierno que nos ha traído aquí se cumpla. Consideramos que la persistencia en este bloqueo a la legislatura pondría en riesgo el acuerdo de investidura, algo que no deberíamos permitirnos teniendo tantos retos por delante».

La versión del PSOE

El PSOE, sin embargo, ha valorado «positivamente» la reunión, en la que han reiterado que ambas formaciones tienen «más cosas en común que discrepancias» y les han conminado a «seguir gobernando».

«Tenemos que seguir mejorando la vida de la gente y, en ese camino común, el diálogo es y será la mejor herramienta para avanzar en acuerdos que beneficien a la mayoría social de este país», ha trasladado la número tres del partido, según indica el PSOE en un comunicado.

Además, la parte socialista ha explicado detalladamente las medidas adoptadas contra los casos de corrupción y acoso que llevaron a Sumar a solicitar esta reunión.

«La postura del PSOE ante cualquier indicio de corrupción es clara y firme: Tolerancia cero. Actuamos siempre con contundencia e inmediatez ante cualquier conducta que vaya en contra de los valores y principios que representan estas siglas. Lo hemos demostrado y lo seguiremos haciendo».