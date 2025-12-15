Cuca Gamarra se mofa de Yolanda Díaz: la reta a «provocar una crisis de Gobierno dimitiendo»

El Partido Popular ha invitado a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a «provocar una crisis de Gobierno dimitiendo». Así lo ha expresado este lunes la vicesecretaria de Regeneración Institucional de los populares, Cuca Gamarra, que le ha reprochado que si tan «digna se pone» y «tan enfada que está», debe actuar en contra del presidente Pedro Sánchez.

«No basta con fingir que se está enfadado y no hacer absolutamente nada», ha recalcado Gamarra a la vez que ha interpelado a los socios de la legislatura de Sánchez. Una reflexión, la de la diputada del PP, que sostiene refleja la actitud que ha tenido la ministra Díaz después de conocerse los escándalos sobre acosos sexuales en el seno del PSOE y en la propia Moncloa.

Con todo, ha retratado su actitud. Para ella, la también líder de Sumar no ha sabido hacer otra cosa que «poner cara de enfadada, decir que hace falta un retoque de Gobierno y pedir que se den explicaciones». Tras ello, le ha reprendido señalando que «puede hacer mucho más, si realmente quiere limpiar la política española».

Este martes, con motivo de la reunión de la Mesa del Congreso, la dirigente popular ha recordado que su formación política, Sumar, tiene en su mano hacer posible con su voto favorable «que el presidente del Gobierno comparezca en el Congreso de los Diputados antes de que finalice este año» y, por tanto, solicitar que rinda cuentas ante la sociedad española sobre todos estos escándalos.

En este sentido, Gamarra le ha mostrado el camino a seguir a la vicepresidenta segunda del Gobierno. «Esto no se trata de una crisis de Gobierno, y si no se produce esta crisis de Gobierno, la puede provocar usted», ha expresado. «¿Cómo? dimitiendo», ha zanjado. A renglón seguido ha sentenciado que «no lo hará». «No sólo es que estén siendo cómplices de este deterioro político e institucional sino que se están beneficiando de él», ha asegurado

«Menos palabras y más hechos, menos ir de boquilla y más actuar políticamente», ha proseguido Gamarra. «Si tan incómodos están en este Gobierno hasta el punto de exigir una crisis de Gobierno, que lo provoquen ellos y se vayan», ha asegurado.

La dirigente del PP, a sabiendas del rechazo de la propuesta de su partido, ha pedido a los ministros de Sumar que expliquen entonces qué más saben para no abandonar a Sánchez. «¿Qué es lo que saben para encontrarse tan incómodos?», se ha preguntado porque, a su parecer, se mantienen en el Consejo de Ministros porque aún tienen más sospechas.

El balance de Sánchez

En paralelo a la rueda de prensa de los populares tras la celebración del Comité de Dirección en la sede nacional del partido, el líder socialista del Ejecutivo hacía su balance desde el Palacio de La Moncloa. Para Gamarra, el curso 2025 puede resumirse en que él ha sido «el encubridor» de todas la tramas corruptas que, a lo largo de los meses, le han ido poniendo en el objetivo. Y de «todos aquellos que se bajaban la bragueta en Moncloa para acosar a las mujeres de su propio partido», ha expresado.

Con todo, ha señalado que Sánchez pretenda, a día 15 de diciembre, «irse de vacaciones y no volver a pisar el Congreso de los Diputados hasta el mes de febrero». «Pretende esconderse y huir», ha asegurado Gamarra al mismo tiempo que ha añadido que, para eso, «necesita» también la colaboración de sus socios.

A pesar de su ausencia, ha proseguido Gamarra, ha indicado que el PP va a seguir «pidiendo explicaciones» al Ejecutivo al completo a fin de que los españoles no sean ajenos a la verdad. Por ello, ha anunciado que su grupo en el Senado va a solicitar que se habilite el mes de enero para que se pueda seguir con los trabajos de la comisión de investigación del caso Koldo. Ello, para que «tengan que rendir cuentas ante la justicia a todos aquellos que se han estado beneficiando del dinero de los impuestos de los españoles».

En este sentido, ha invitado al ex secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, a cantar hasta «la traviata» si quiere en la comisión del Senado para dar explicaciones por toda la corrupción de los socialistas. Para Gamarra, cada semana que pasa es peor «para el sanchismo» y, lo único que está claro, ha asegurado, «es que cada semana es capaz de incrementar el desánimo de la anterior en relación a lo que ha hecho en este Gobierno».