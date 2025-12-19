Giro inaudito en la TDT: los anuncios van a cambiar para siempre y ya es oficial

La Televisión Digital Terrestre (TDT) vive un proceso de transformación que continuará en 2026, tanto en el número de canales como en la forma en la que se emiten los contenidos y los anuncios. A los cambios en la parrilla, con la salida de algunas cadenas y la llegada de nuevas emisoras, se suman avances técnicos que buscan mejorar la experiencia del espectador y adaptarse a los estándares audiovisuales actuales.

Uno de los focos principales está en la publicidad, uno de los elementos que más molestias genera entre los usuarios. Durante años, los anuncios han destacado por un volumen superior al de las películas o programas, una estrategia utilizada por las cadenas para captar la atención incluso cuando el espectador se encontraba lejos del televisor.

Una nueva normativa a favor de la audiencia

Esta práctica ha sido objeto de crítica por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ha decidido intervenir para que se cumpla de forma estricta la Ley General de Comunicación Audiovisual, vigente desde 2022. La normativa busca evitar abusos y proteger los derechos de la audiencia, estableciendo que la publicidad no debe sobresalir de forma artificial frente al resto de la programación.

A partir de la aplicación del nuevo Plan Técnico Nacional de la TDT, el control del sonido dejará de medirse únicamente en decibelios y pasará a evaluarse mediante LUFS, un estándar europeo que mide la sonoridad percibida por el oído humano. Todas las cadenas estarán obligadas a mantener un nivel constante de 23,0 LUFS tanto en programas como en anuncios.

Las plataformas de streaming cambiarán sus anuncios

Este cambio pone fin a técnicas habituales en las que, pese a cumplir técnicamente la ley, la publicidad se diseñaba con frecuencias que aparentaban mayor volumen. Según la CNMC, las subidas bruscas para anunciar bloques publicitarios ya no serán aceptables bajo la nueva regulación.

Además, estas medidas no se limitarán únicamente a la TDT. El control del volumen se extenderá también a otros formatos de consumo audiovisual, como las plataformas de streaming, los vídeos en YouTube, los servicios de audio digital y la radio, marcando un antes y un después en la forma en que se regula el sonido en los contenidos comerciales.