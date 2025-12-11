El nuevo canal de televisión que acaba de llegar a España y cómo puedes verlo

Llega un nuevo canal de televisión a España. A partir del próximo 1 de enero, los ciudadanos españoles podrán disfrutar de forma gratuita de un nuevo canal de Squirrel Media que llega a la parrilla de la TDT en detrimento de Paramount Network, que desde el 1 de diciembre se puede ver en Pluto TV. En este servicio de streaming también se estrenó el 9 de diciembre un canal dedicado a Cheers, una de las series más importantes de la historia. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el nuevo canal de televisión en España.

La TDT en España sigue en su constante renovación y el próximo 1 de enero llega un nuevo canal a la parrilla que se podrá ver donde hasta el 31 de diciembre emitirá el canal Paramount Network. Con la llegada del nuevo año, esa licencia la ocupará el segundo canal de Squirrel Media, el tercer operador televisivo de España, que a primeros de 2025 ya metió su primer canal en la parrilla dedicado al entretenimiento. La aparición del nuevo canal de la empresa española ya ha sido confirmada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que se encarga de repartir las licencias de la TDT en España.

El nuevo canal de televisión en España

El mismo grupo Squirrel ya confirmó hace unos días en un comunicado la llegada de su segundo canal nacional y en abierto a la TDT de España. «Squirrel informa del lanzamiento de un nuevo canal de televisión en abierto en España, que contará con cobertura nacional a través de la Televisión Digital Terrestre (TDT) y estará plenamente disponible a partir del 1 de enero de 2026», comenzó diciendo en un comunicado en el que también informó sobre el nuevo canal que llega en 2026 a la parrilla televisiva.

Según informa el grupo, este nuevo canal «ofrecerá una oferta de entretenimiento centrada en contenidos de ficción de máximo nivel», ya que su «programación ha sido cuidadosamente seleccionada para garantizar diversidad, calidad y el máximo atractivo para la audiencia». Así que todo hace indicar que este nuevo canal de Squirrell llega a España para ofrecer a los ciudadanos un gran número de películas y series de ayer y de hoy sobre todas las temáticas.

Cheers en Pluto TV

La llegada del segundo canal de Squirrell saca de la parrilla a Paramount Network, que cerrará sus emisiones el próximo 31 de diciembre. Desde el día 1 de este mes, este canal ya se puede ver en Pluto TV, una plataforma de vídeo bajo demanda en la que se ofrecen más de 100 canales. Desde el 9 de este mes, este servicio online también ha habilitado un nuevo canal para ofrecer la serie Cheers, una de las comedias de culto de los 80 en la televisión de los Estados Unidos.

El canal Cheers de Pluto TV se estrenó el pasado martes 9 de diciembre y ofrecerá durante las próximas semanas las cinco temporadas de esta histórica ficción que fue un éxito a nivel mundial. Esta es una de las series mejor valoradas (un 6,9) en la página especializada Film Affinity. En total cuenta con 276 episodios repartidos en 11 temporadas en las que el bar «Cheers» es el punto neurálgico de esta famosa sitcom.