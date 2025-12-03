Giro de 180º en la TDT confirmado: el cambio es oficial y llega en 2026

El año 2026 también llega con cambios en la televisión digital terrestre en España, según ha confirmado la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La TDT cambia a partir del próximo 1 de enero, ya que desaparece uno de los canales con más pedigrí de la televisión española y aparece por sorpresa otro nuevo que entrará en la parrilla con el inicio del nuevo año. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los cambios que llegan en 2026 con la TDT en España.

Los hábitos de consumo de los españoles han cambiado en los últimos años con los servicios de streaming bajo demanda y otros formatos, pero la TDT sigue siendo sobre lo que se rige la televisión en España. A diferencia de otros años, en los que era obligatorio incorporar un aparato, ahora las nuevas televisiones incorporan este dispositivo que hace que se pueda ver la televisión en España. Actualmente, la TDT en España cuenta con 25 canales de ámbito nacional a los que hay que sumar los autonómicos.

La llegada de la TDT a España también ha provocado un baile de licencias que ha hecho que en los últimos tiempos hayan desaparecido algunos canales y hayan llegado otros a nuestras vidas. Uno de los casos más rimbombantes fue el adiós del mítico canal Disney Channel, que desapareció de nuestras pantallas este año 2025. Para dolor de muchos ciudadanos, este próximo 31 de diciembre también dejará de emitir Paramount Network y en su lugar llega un nuevo canal de Squirrel Media.

Los cambios con la TDT en 2026

Fue la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la que ha anunciado que Squirrel Media estrenará su segundo canal a partir de este 1 de enero de 2026. El tercer operador de televisión privada en España, que ya abrió hace unos meses el canal Squirrel en el puesto que dejó Disney Channel, habilita otro canal en la parrilla, según ha confirmado también la propia compañía en un comunicado oficial.

«Éste nuevo canal nacional podrá ser disfrutado de manera totalmente gratuita por todos los hogares españoles y ofrecerá una oferta de entretenimiento centrada en contenidos de ficción de máximo nivel. Asimismo, el canal será distribuido en las principales plataformas de televisión del país, ampliando así su alcance y disponibilidad», ha informado el grupo con sede en Madrid a través de un comunicado en el que también ha dejado claro que la nueva cadena estará centrada en contenidos de ficción con películas y series seleccionadas de forma «cuidadosa» para garantizar la «diversidad, calidad y máximo atractivo» a los espectadores.

«La puesta en marcha de este nuevo canal supondrá una mejora y expansión de la actual oferta televisiva en España, proporcionando acceso gratuito a una amplia y variada selección de contenidos diseñados para todos los públicos», ha informado la compañía. «Para el lanzamiento de este nuevo canal, la compañía utilizará uno de los dos servicios de difusión gestionados por Net TV, sociedad participada en un 75% por Squirrel y que opera actualmente dos canales en abierto con cobertura nacional, y cuya licencia TDT ha sido recientemente renovada hasta 2040», ha escrito en la misiva.

«Este lanzamiento se enmarca en la estrategia corporativa de maximizar las sinergias entre todas las áreas de negocio y poner en valor el conjunto del catálogo audiovisual del Grupo, con el objetivo de reforzar y consolidar su vertical de Network, monetizando diariamente todos los títulos y propiedades intelectuales de la compañía», ha informado.

De esta manera, el segundo canal de Squirrel se habilitará el próximo 1 de enero de 2026, horas después de que Paramount Network finalice sus emisiones. España despide uno de los canales que en los últimos años se ha caracterizado por ofrecer películas y series de todos los géneros y tramos de la historia.

¿Cómo ver el nuevo canal?

Lo normal es que todos los ciudadanos de España puedan ver este nuevo canal a partir del 1 de enero de 2026 en la frecuencia que ahora está Paramount Network. En caso de no poder sintonizarlo, lo conveniente es realizar una resintonización de la televisión para poder disfrutar de los dos últimos canales que se han incorporado a la parrilla televisiva en España.