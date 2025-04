El cambio más radical en la TDT ya es una realidad: el nuevo canal que llega

El 27 de marzo de 2025, la televisión digital terrestre (TDT) comenzó una etapa marcada por la evolución tecnológica hacia la Ultra Alta Definición (UHD). Gracias a la incorporación del nuevo estándar de transmisión DVB-T2, disfrutaremos de una mayor calidad de imagen y sonido. Esta mejora llega en un contexto donde los hábitos de consumo audiovisual cambian con rapidez, y donde la televisión tradicional debe adaptarse para seguir siendo relevante frente a las plataformas digitales.

El nuevo Plan Técnico Nacional de la TDT, recientemente aprobado por el Gobierno, sienta las bases jurídicas y técnicas para este salto tecnológico. Su objetivo es claro: consolidar la emisión en UHD en todo el país sin reducir la actual oferta de canales. De hecho, el plan prevé la incorporación de un nuevo canal en abierto, lo que supone una ampliación de la parrilla televisiva disponible a nivel estatal.

El nuevo canal de la TDT

La actualización de la TDT representa uno de los pasos más importantes desde su creación. La introducción de la tecnología DVB-T2 sustituye al anterior estándar (DVB-T), permitiendo un mayor aprovechamiento del ancho de banda. Este nuevo formato es clave para que las emisiones en UHD sean una realidad, garantizando mayor eficiencia, estabilidad y capacidad para ofrecer contenidos de mayor calidad. No se trata simplemente de una mejora técnica: es una verdadera evolución en la forma en la que se transmite y recibe la televisión.

Uno de los aspectos más destacados de este cambio es que no supondrá una reducción en la cantidad de canales actuales, sino que se mantendrá la misma oferta, pero con mejor calidad de imagen. Además, se habilitará espacio suficiente para incluir un canal adicional de cobertura estatal, cuya licencia será adjudicada próximamente a través de un concurso público.

Según ha adelantado el ministro de Transformación Digital y para la Función Pública, Óscar López, el proceso para conceder la nueva licencia comenzará antes del mes de julio. El Ejecutivo prevé resolver la adjudicación en un plazo máximo de tres meses, aunque después habrá que superar los habituales trámites administrativos.

Esto significa que, si todo marcha según lo previsto, el nuevo canal podría comenzar a emitir durante la primera mitad de 2026. Sin embargo, el ministro no descarta que se pueda adelantar su entrada en funcionamiento antes de que finalice este año.

Implicaciones técnicas

Con la llegada de las emisiones en UHD y el uso del estándar DVB-T2, los usuarios deberán asegurarse de que sus televisores o descodificadores sean compatibles. La buena noticia es que la gran mayoría de los televisores comercializados a partir de 2017 ya incorporan esta tecnología. Estos dispositivos son capaces de recibir sin problemas la señal mejorada y aprovechar al máximo la calidad que ofrece la UHD.

En el caso de quienes tengan aparatos más antiguos, no será necesario adquirir un televisor nuevo. Existen en el mercado descodificadores compatibles con DVB-T2 desde precios muy asequibles, a partir de 15 euros, lo que permite alargar la vida útil de los televisores más antiguos y adaptarse al nuevo estándar sin gastar mucho dinero. Eso sí, aunque estos aparatos permiten ver las nuevas emisiones, no siempre lo hacen con la máxima calidad posible, especialmente si el televisor no es UHD.

Sin embargo, la transición hacia el nuevo sistema no exige modificaciones en las antenas de recepción ni en las instalaciones comunes de los edificios. Siempre que ya se recibiera correctamente la señal en alta definición, no debería haber problemas para captar las emisiones en UHD, lo que facilita mucho el proceso de adaptación a nivel doméstico y comunitario.

Nuevo marco legal

El nuevo Plan Técnico Nacional de la TDT no sólo representa un impulso tecnológico, sino también un nuevo marco regulador. Este documento establece las condiciones para la implantación de DVB-T2 y la emisión en UHD en todos los niveles territoriales: estatal, autonómico y local. Además, garantiza que no se reducirá la pluralidad de la oferta televisiva, algo que era una preocupación inicial en ciertos sectores.

Además de esta reorganización del espectro, el plan también contempla la creación de un registro estatal de prestadores de servicios audiovisuales, que estará a cargo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Aunque aún no hay una fecha concreta para su puesta en marcha, se prevé que se active una vez se apruebe la correspondiente ley.

La llegada de éste nuevo canal, junto con la mejora en la calidad de imagen, representa una respuesta a la necesidad de modernizar la TDT y hacerla competitiva frente a la creciente oferta de contenidos bajo demanda. Aunque las plataformas de streaming han transformado el panorama audiovisual, la televisión en abierto sigue teniendo un papel relevante, especialmente en noticias, eventos deportivos y programas en directo. El uso de tecnología UHD permite ofrecer una experiencia visual que hasta hace poco estaba reservada a servicios de pago.