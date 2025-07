Ni a 20 ni a 26 grados: la temperatura a la que debes poner el aire acondicionado si no quieres arruinarte, según los expertos

La temperatura a la que debes poner el aire acondicionado si no quieres arruinarte con algunos elementos que hasta la fecha nunca hubiéramos tenido en consideración. Por lo que, habrá llegado el momento que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días, por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días.

Es hora de apostar por un cambio de tendencia que puede ser el que nos acompañe en estos días que hasta la fecha no hubiéramos tenido en cuenta. Estaremos pendientes de una serie de cambios que pueden ser esenciales. Un cambio de tendencia que puede convertirse en algo imprescindible el que hemos vivido en estos días que tenemos por delante. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar por algunos elementos que serán claves en estos días. Estaremos pendientes de un cambio que puede acabar siendo el que marque estos días. Son tiempos de aprovechar determinados elementos que serán los que marcarán en estas jornadas de calor intenso.

Ni a 26 grados ni a 20

Estamos ante un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos acompañe en estos días. Con una serie de novedades que pueden acabar afectándonos de lleno. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de elementos que serán claves y que pueden ser esenciales.

Por lo que, habrá llegado ese momento de apostar por una serie de detalles que pueden ser lo que nos acompañe en estos días. Estaremos ante un cambio que hasta la fecha no hubiéramos tenido en consideración. Estamos ante un cambio que puede acabar siendo lo que realmente nos acompañe en este verano de aumento de temperaturas.

Tenemos que empezar a pensar en esta situación que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Estaremos ante un cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estas jornadas que hasta la fecha no imaginaríamos.

El aumento de las temperaturas que pueden convertirse en un problema que puede acabar siendo lo que haga necesario en estas jornadas en las que todo será posible. Llegaremos a unos detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días deberemos empezar a tener en cuenta.

La temperatura a la que debes poner en aire acondicionado para no arruinarte

Para no arruinarte deberás poner el aire acondicionado a una temperatura adecuada, con unos detalles que pueden acabar llegando a toda velocidad. Con ciertas novedades han llegado el momento de apostar por un cambio que puede ser clave.

Tal y como se presenta según los expertos de Repsol: «El Real Decreto Ley 14/2022 no solo es una normativa, sino una parte integral de un movimiento más amplio hacia la sostenibilidad económica y la eficiencia energética. Este real decreto tiene como objetivo reducir la dependencia energética del gas natural y establecer medidas de ahorro. En el contexto de esta norma, se le ha prestado especial atención a los espacios que se encuentran en edificios y locales que se destinan a usos administrativos, comerciales, de transporte, etc. Es decir, lugares públicos y concurridos, como los supermercados, los teatros, los centros comerciales y los restaurantes. Como mencionamos en líneas anteriores, la ley es muy clara respecto a la regulación de la temperatura, que no debe ser inferior a 27 °C. Sin embargo, hay excepciones en algunos locales donde se lleva a cabo un trabajo que implica actividad física, como gimnasios, discotecas o cocinas. En este caso, ha de estar entre los 14 °C y los 25 °C. Comprender este aspecto es esencial para evitar las multas, que pueden llegar a los 60 000 euros para infracciones leves. Aplicando esta normativa, aparte de eludir las sanciones, contribuyes a un mundo más sostenible».

Estos expertos también nos dan algunos consejos que pueden acabar siendo lo que marque estos días. Será el momento de apostar por este cambio de tendencia que puede ser lo que marque unas jornadas en las que todo tenemos por delante:

Utiliza ventiladores: En ocasiones, estos aparatos son capaces de refrescar lo suficiente una estancia.

Mantén las cortinas cerradas: Las cortinas pueden bloquear la luz solar directa y, de este modo, reducir la cantidad de calor que entra en el local.

Configura el termostato correctamente: Ajustar al aire a la cantidad de grados permitida te ayudará a estar cómodo sin gastar de más.

Realiza un mantenimiento regular: Un aparato de AC limpio y en buenas condiciones es mucho más eficiente.

Ten en cuenta la eficiencia energética: Al comprar un nuevo aparato, busca los modelos que consuman menos.

Podemos aprovechar un verano de calor para poner en práctica estos consejos que nos harán conseguir aquello que deseamos.