Pulsa Media, controlada por Manuel Casals y Xavier Pons, director general de la compañía, busca alianzas en el sector de la gestión de publicidad de cadenas de televisión para hacer frente a la ofensiva iniciada por Mediaset en este mercado, a través de su filial Publiespaña.

De acuerdo con las fuentes consultadas, Mediaset negoció con Casals y Pons comprar Pulsa Media, su principal rival en el sector, pero las conversaciones no llegaron finalmente a buen puerto y no hubo acuerdo.

A partir de ahí, Mediaset ha iniciado una ofensiva comercial en el sector que busca arañar todos los clientes posibles a Pulsa Media y a todos los demás rivales en el sector. Algunas fuentes señalan que incluso negocia con Prisa comercializar la publicidad de El País y la Cadena Ser, algo que han negado tanto portavoces de Mediaset España como de Prisa.

En respuesta a este movimiento, y para evitar ser engullido por Publiespaña, Pulsa Media está buscando alianzas dentro del sector para ganar tamaño. Fuentes del sector señalan que se analizó una alianza con Atresmedia, que no fructificó.

Pulsa Media, donde participan también el empresario de la comunicación Blas Herrero y la multinacional Sony, facturó en 2024 algo más de 140 millones de euros, superando ligeramente los 136 millones de 2023. El beneficio neto de la firma fue de 11,1 millones, cifra similar a los 10,9 millones de un año antes.

La compañía es rentable, pero el sector de la publicidad en televisión está retrocediendo e impide a Pulsa crecer en porcentajes importantes. Este 2025 está siendo un año de descensos de la publicidad en televisión, lo que ha sido también una de las razones de que el concurso del nuevo canal de televisión abierto por el Gobierno haya tenido sólo dos ofertas, la de los accionistas de Prisa cercanos a Moncloa y la de Mediaset.

Publiespaña quiere crecer y ya ha conseguido arrebatarle a Pulsa Media los canales de Squirrel Media. La antigua Vértice 360 pondrá en el aire un segundo canal a partir del 1 de enero y ya ha comunicado a Pulsa que dejará de ser su cliente desde el 31 de diciembre de este año. Squirrel compró a Vocento y Disney la mayoría del capital de Net TV, propietaria de dos canales de TDT.

Además, Mediaset está negociando también con Disney para comercializar la publicidad de la plataforma de streaming de la compañía, que ya dejó de emitir en España a través de la TDT. El objetivo de la firma norteamericana es alcanzar los 60 millones de euros de facturación en España.

Según la consultora especializada Infoadex, la inversión en publicidad en las cadenas en abierto cayó un 9% en el primer semestre del año, y un 4% en los canales de pago. La publicidad en las plataformas de streaming crece, pero todavía es moderada.

Con este panorama, Pulsa Media busca crecer mediante alianzas con algún actor importante del sector y dar un impulso a su facturación, que fue de 140 millones de euros el año pasado. El beneficio fue de 11 millones, pero no repartió dividendos entre sus accionistas.