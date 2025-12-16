Ofensiva de Mediaset en el mercado de la publicidad. A través de su filial Publiespaña, la dueña de Telecinco y Cuatro, entre otros canales, ha conseguido arrebatarle a su gran rival Pulsa Media la gestión de la publicidad de los canales de Squirrel, que lanzará un segundo canal en enero, y negocia para hacerse también con la gestión de las plataformas de Disney -que ya dejó de emitir por TDT en España-.

La batalla entre las dos grandes gestoras de publicidad de televisión está abierta. Pulsa Media, cuyo máximo accionista es Mauricio Casals, gestionaba hasta ahora el canal en abierto de Squirrel. Sin embargo, ya ha comunicado a Pulsa que dejará de ser su cliente a partir del 1 de enero próximo. Un portavoz de Mediaset no ha querido hacer comentarios y Squirrel no ha contestado a la llamada de este diario.

Desde el 1 de enero, Squirrel tendrá un segundo canal en abierto en la TDT. Será un nuevo espacio de «entretenimiento centrado en contenidos de ficción de alta calidad», según anunciaron a la CNMV hace unas semanas. El motivo de este cambio es que Paramount se une a la lista de cadenas que han decidido dejar de emitir en España.

De acuerdo con las fuentes consultadas, la filial de Mediaset habría ofrecido a Squirrel una garantía de unos 30 millones de euros de facturación en publicidad al año.

Además de Squirrel, Publiespaña también está negociando con Disney para quedarse con la gestión de la publicidad de su plataforma en España. Disney ya dejó de emitir también en abierto en TDT y ahora se va a centrar en el streaming con el objetivo de alcanzar unos ingresos a medio plazo de 60 millones en España.

La evolución de la publicidad en el sector de la televisión en España es un quebradero de cabeza para todos los actores del mercado. La inversión en publicidad en televisión está sufriendo descensos de alrededor del 10% y ha levantado las alarmas en el sector.

Precisamente esta caída de la publicidad es una de las razones por las que el reciente concurso de televisión abierto por el Gobierno para conceder un nuevo canal de TDT en abierto ha quedado casi desierto. Sólo Mediaset y el grupo de empresarios españoles accionistas de Prisa han presentado su candidatura.

Ni Atresmedia, ni Vocento, ni Veo Televisión, ni Radio Blanca (Kiss TV) han acudido a ese concurso después de hacer «las correspondientes cuentas». Tampoco lo ha hecho Telefónica ni Prisa, cuyo presidente, Joseph Oughourlian, despidió al consejero delegado en marzo por apoyar ese canal. «El problema de ese concurso es que nos dieran el canal», dice uno de los actores del sector.

Como ya se vaticinaba en el sector, el nuevo canal de televisión será, salvo sorpresa -Mediaset ya tiene siete canales- para ese grupo de accionistas españoles de Prisa, donde no se incluye José Miguel Contreras. Sí estará el empresario argentino de los medios de comunicación José Luis Manzano, dueño de América TV, según adelantó El Español.