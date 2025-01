Adiós a Disney Channel: el canal que podría sustituirle en la TDT

Los usuarios habituales del canal Disney Channel han sufrido una gran decepción ya que ha cesado sus emisiones este 7 de enero de 2025. La decisión de The Walt Disney Company de retirar su canal en abierto de la TDT se debe a su nueva estrategia global para reforzar Disney+, su plataforma de streaming. Sus seguidores están desolados porque ya han comprobado que en su frecuencia ya ha sido ocupada por el nuevo canal de entretenimiento Squirrel que ofrecerá más de diez películas diferentes cada día. Sus seguidores, aunque ya no podrán volver a ver Disney Channel, podrán seguir disfrutando de Disney Junior, ya que seguirá transmitiendo en horario continuo las 24 horas. a través de plataformas de las habituales de pago como Movistar Plus+, Orange TV y Vodafone TV. Hay que recordar que Disney Junior dejó de emitirse en Disney Channel en diciembre de 2012.

La otra posibilidad para sus seguidores es que se suscriban a la plataforma de streaming de pago Disney+. En el último anuncio de Disney Channel antes de desaparecer se indicaba lo siguiente: «¿Ya lo sabes? Ahora, tus aventuras, tus risas, tus héroes, tus colegas, tus series, tus películas y todo lo que te gusta de Disney Channel lo puedes seguir». El grupo The Walt Disney Company ya no emitía por la TDT los canales Disney Cinemagic desde 2015 y Disney XD de 2020. Esta compañía mantiene otros canales en España, como National Geographic, STAR y Baby TV, pero su estrategia global es reforzar su plataforma de streaming Disney+.

La historia de Disney Channel en España

El canal de entretenimiento infantil Disney Channel llegó a la televisión en EEUU en 1983 y no se pudo disfrutar en España hasta abril de 1998 como canal de pago. En julio de 2008 llegó a todos los hogares españoles en abierto a través de la TDT para alegría de todas las familias que podían disfrutan de este canal sin tener que abonar una cuota fija. Los niños nacidos a partir de esa fecha pudieron disfrutar de los contenidos propios de Disney Channel como La casa de Micky Mouse o Manny manitas y también de programas de producción nacional que triunfaron en ese momento como Art Attack o Zon@ Disney.

Entre las series que tuvieron más éxito en Disney Channel todos recordamos Hotel Dulce Hotel: Las Aventuras de Zack y Cody, Los magos de Waverly Place, Hannah Montana, Phineas y Ferb o Buena suerte, Charlie, entre otras muchas. Lo bueno es que, por ejemplo, estas cinco series se pueden ver en la actualidad en la plataforma de streaming Disney+.

Ahora, tras la desaparición de este canal en la TDT, los niños podrán solo disfrutar de tres canales infantiles que no son de pago: Boeing de Mediaset, Clan de RTVE y Neox de Atresmedia que no solo tiene contenido infantil. La otra posibilidad es decantarse por plataformas de streaming de pago como Disney+ en la que hay gran oferta de contenidos para niños. Disney+ es una de las que cuenta con más usuarios en España, ya que está situada por detrás de Netflix y Amazon Prime Video y, contiene contenido de Disney Junior y el antiguo Playhouse Disney.

Disney+ cuenta con un amplio catálogo con títulos exclusivos que no para de crecer cada año. Por ejemplo, en enero estrenará la película Canina y las series Pesadillas: la desaparición, High Potential, Custodia compartida, Paradise, Tu amigo y vecino Spider-Man y El mejor infarto de mi vida.

El nuevo canal Squirrel

El pasado 7 de enero comenzaron las emisiones de Squirrel que es un canal íntegramente dedicado al cine. La programación de este nuevo ofrecerá fundamentalmente películas e incluye desde grandes clásicos del cine hasta las cintas más taquilleras de todos los géneros. En la presentación de la nueva cadena podemos leer lo siguiente: «Bienvenido a Squirrel. El mejor cine, los mejores actores, juntos en Squirrel».

Este nuevo canal pertenece a la compañía Squirrel Media que cuenta también con BOM Cine, otro canal muy conocido de la misma temática. Este canal no se emite en toda España, sino que actualmente lo hace únicamente en la Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía y Región de Murcia. El otro canal temático sobre cine que se puede ver en España es Be Mad que pertenece al grupo Mediaset.

Squirrel es un canal especializado en cine con un plan de emisión de más de 10 películas al día y también se podrá ver alguna miniserie y serie limitada. Tendremos que esperar a ver cómo funciona el canal Squirrel y si logra alcanzar el 0,7% de cuota de pantalla que lograba Disney Channel justo por detrás de su competencia directa, Boing y Clan (0,8% cada uno). Además, Squirrel lo tendrá más complicado porque su competencia directa en el TDT son Paramount Network que terminó 2024 con una media de share del 1,5% y BeMad con un 1,8%.