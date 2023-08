Juanes se sincera sobre el peor momento de su vida: “Todos cargamos una cruz”

Juanes atraviesa uno de los mejores momentos de su vida, tanto a nivel personal como profesional. No obstante, su vida no siempre ha sido fácil, ni siquiera en el momento cumbre de su carrera en la música, algo de lo que ha querido sincerarse.

A través de sus redes sociales, el artista colombiano se ha armado de valor y ha compartido un valiente texto, en el que se sincera como nunca antes lo había hecho públicamente. Un texto en el que abre su corazón a sus fans, y rememora la época más oscura de su vida.

Una época que tuvo lugar precisamente en su momento de mayor éxito profesional, sin embargo, a nivel personal se sentía vacío, iba con el piloto automático y eso, le pasó factura. Ahora que las aguas se han calmado, Juanes ha querido compartir su experiencia personal para hacer hincapié una vez más en la importancia de la salud mental.

Han pasado muchos años para poder escribir esto. Nunca es tarde para entender que la salud mental es algo indispensable para todos♥️🙏🏼 @fmisangre pic.twitter.com/LvyLgAZLfv — JUANES (@JUANES) August 30, 2023

«Sentirme vulnerable me hace más fuerte. Poder hablar de mis problemas y mis inseguridades abiertamente no me hace un cobarde ni un débil. Por el contrario, me ayuda a sanar desde el alma y ser más humano. Han pasado muchos años para poder escribir estas cuatro líneas que acabas de leer», comienza escribiendo.

«Una cosa es clara: nadie sabe a ciencia cierta lo de los otros. Todos, absolutamente todos, cargamos una cruz, una pena personal, un dolor o una frustración, independientemente de nuestra clase social, religión o profesión. De hecho, el éxito profesional no garantiza la felicidad, tampoco el dinero», continúa.

El artista se sincera sobre su experiencia personal, cuando sufrió depresión hace 13 años, y recuerda que: «todos podemos sufrir de depresión, y hablar de ello es una buena manera de empezar a combatir una enfermedad silenciosa y poderosa que puede acabar con vidas. No dudes en buscar ayuda si la necesitas. existen herramientas y expertos que te muestran la luz y te acompañan».

«Hoy puedo escribir esta palabras después de muchos años y muchas tristezas y comparto mi historia conmigo. Logré salir adelante. Me repuse internamente. no he vencido aún la depresión pero la manejo mejor. Y puede decir que soy más feliz y exitoso que nunca antes en mi vida», concluye el texto.