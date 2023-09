Juanes ha anunciado que padece depresión: ¿qué la provoca y cuáles son sus factores de riesgo?

Fact checked

El pasado mes de mayor el cantante y compositor español, Alejandro Sanz, publicó en redes sociales que no se encontraba bien psicológicamente. «He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz», confesaba haciendo referencia a que padecía depresión. Esta semana el cantante Juanes daba luz a esta patología al indicar que él también la padecía y hablando sobre sus síntomas: «Odiaba mirarme en el espejo o escuchar mi música».

Estas duras confesiones sobre un problema que está creciendo en todo el mundo pone de relieve la necesidad de nuevos planes de salud mental y en todas las edades.

La depresión es un trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar diferentes actividades. También denominada «trastorno depresivo mayor» o «depresión clínica», afecta los sentimientos, los pensamientos y el comportamiento de una persona, y puede causar una variedad de problemas físicos y emocionales. Es posible que tengas dificultades para realizar las actividades cotidianas y que, a veces, sientas que no vale la pena vivir.

Más que solo una tristeza pasajera, la depresión no es una debilidad y uno no puede recuperarse de la noche a la mañana de manera sencilla. La depresión puede requerir tratamiento a largo plazo. Pero no te desanimes. La mayoría de las personas con depresión se sienten mejor con medicamentos, con psicoterapia o con ambos.

«Todos, absolutamente todos, cargamos una cruz, una pena personal, un dolor o una frustración, independientemente de nuestra clase social, religión o profesión», ha señalado el cantante al referirse a la depresión que sufre desde hace muchos años y dar pie a «una pequeña historial personal», indicó a BBC.

«Hace aproximadamente 13 años, sufrí uno de los golpes más duros de mi vida. Estaba en pleno apogeo de mi carrera, cientos de conciertos, a primera vista una vida perfecta y envidiable. Pues bien, por dentro estaba destruido, desilusionado y cansado», ha recordado.

El cantante ha indicado que buscando superar esta situación cayó en el alcohol, que evidentemente lo único que consiguió fue empeorar la situación. «El resultado fue peor. Llegué a un punto de cansancio tal que odiaba verme al espejo, escuchar mi música, verme en alguna publicación y, lo más doloroso, no disfrutar de estar en un escenario».

¿Qué tipos de depresión existen?

Podemos clasificar la depresión de las siguientes maneras:

Trastorno depresivo grave o depresión grave: se caracteriza por una combinación de síntomas que interfieren con la capacidad para trabajar, dormir, estudiar, comer, y disfrutar de las actividades que antes resultaban placenteras. La depresión grave incapacita a la persona y le impide desenvolverse con normalidad. Puede suceder una sola vez, pero normalmente se repite a lo largo de la vida.

Trastorno distímico o distimia: sus síntomas duran dos o más años y, aunque no incapacitan necesariamente a la persona, sí le impiden desarrollar una vida normal o sentirse bien. Las personas con distimia también pueden padecer uno o más episodios de depresión grave a lo largo de sus vidas. Se trata también una de las formas más comunes de depresión.

Depresión psicótica: cuando una enfermedad depresiva grave está acompañada por alguna forma de psicosis, como ruptura con la realidad, alucinaciones o delirios.

Depresión postparto: nos referimos a esta tipología cuando mujer sufre un episodio de depresión grave dentro del primer mes después del parto. Se trata de una patología frecuente, puesto que afecta a entre al 10% y el 15% de las madres.

Trastorno afectivo estacional: aparece durante el invierno, cuando disminuyen las horas de luz solar, y suele desaparecer en primavera y verano.

Trastorno bipolar o enfermedad maníaco-depresiva: se caracteriza por cambios cíclicos en el estado de ánimo, que puede oscilar de momentos de alegría extrema o máxima energía (por ejemplo, manía) a estados de ánimo muy bajos (por ejemplo, depresión) y viceversa. No es tan común como la distimia y la depresión grave.

¿Qué provoca la depresión?

Las razones por las que uno se deprime pueden ser obvias o todo lo contrario. Igualmente, puede existir un solo motivo o varios. En realidad, no existe una causa única conocida de la depresión. Más bien, esta parece ser el resultado de una combinación de factores genéticos, bioquímicos, y psicológicos.

Por ejemplo, sufrir un episodio traumático, la pérdida de un ser querido, atravesar por una relación dificultosa, o cualquier situación estresante puede provocar un episodio de depresión, y también pueden darse episodios de depresión subsiguientes sin una provocación evidente.

Según la Clínica Universidad de Navarra, este trastorno se produce generalmente por la interacción de factores biológicos (cambios hormonales, alteraciones en los neurotransmisores cerebrales como la serotonina, la noradrenalina y la dopamina, componentes genéticos, etc.) con factores psicosociales (circunstancias estresantes en la vida afectiva, laboral o de relación) y de personalidad (especialmente, sus mecanismos de defensa psicológicos).

¿Cuáles son sus factores de riesgo?

En todo caso, los factores que aumentan el riesgo de desarrollar este trastorno son los siguientes:

Género: estadísticamente, la depresión es dos veces más frecuente en mujeres que en hombres. Esta circunstancia puede deberse a diferencias genéticas u hormonales, o a que ellas sufren en general más estrés emocional o a que los hombres tienden a no admitir o a reprimir sus sentimientos.

estadísticamente, la depresión es dos veces más frecuente en mujeres que en hombres. Esta circunstancia puede deberse a diferencias genéticas u hormonales, o a que ellas sufren en general más estrés emocional o a que los hombres tienden a no admitir o a reprimir sus sentimientos. Antecedentes familiares: según la Mental Health America, los antecedentes familiares duplican el riesgo de sufrir depresión severa, por lo que parece existir un componente genético en la aparición de este trastorno. No obstante, puede padecerse depresión sin tener parientes con esta enfermedad.

según la Mental Health America, los antecedentes familiares duplican el riesgo de sufrir depresión severa, por lo que parece existir un componente genético en la aparición de este trastorno. No obstante, puede padecerse depresión sin tener parientes con esta enfermedad. Problemas de la vida: por ejemplo, la pérdida de algo o alguien y el duelo que ello provoca, e incluso un divorcio o un despido aumentan el riesgo de padecer depresión. Cambios como la jubilación, el incremento en la pobreza, un nuevo país o ciudad o el nacimiento de un hijo pueden provocarla.

por ejemplo, la pérdida de algo o alguien y el duelo que ello provoca, e incluso un divorcio o un despido aumentan el riesgo de padecer depresión. Cambios como la jubilación, el incremento en la pobreza, un nuevo país o ciudad o el nacimiento de un hijo pueden provocarla. Las circunstancias: el cansancio físico o la soledad influyen también en este trastorno.

el cansancio físico o la soledad influyen también en este trastorno. Enfermedades físicas: por ejemplo, el Alzheimer, el cáncer, la diabetes, afecciones del corazón, desórdenes hormonales, mal de Parkinson o trombosis, al igual que otros trastornos mentales como la ansiedad o trastornos de la alimentación.

por ejemplo, el Alzheimer, el cáncer, la diabetes, afecciones del corazón, desórdenes hormonales, mal de Parkinson o trombosis, al igual que otros trastornos mentales como la ansiedad o trastornos de la alimentación. Abuso del alcohol o drogas: los problemas o excesos con estas sustancias aumentan el riesgo de padecer depresión, pero también puede ocurrir que una persona haya llegado a ser adicta al alcohol o las drogas como consecuencia de una depresión subyacente.

los problemas o excesos con estas sustancias aumentan el riesgo de padecer depresión, pero también puede ocurrir que una persona haya llegado a ser adicta al alcohol o las drogas como consecuencia de una depresión subyacente. Determinados medicamentos: algunas medicinas pueden provocar depresión clínica como efecto secundario.