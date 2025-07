No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito está cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más las personas que se pierden ni una sola entrega de esta sorprendente historia que no está dejando indiferente a nadie. El pasado lunes 28 de julio, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 220 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Julio se ha mostrado decidido a trazar un nuevo plan para tratar de conseguir sus intereses. Así pues, no ha dudado un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para utilizar el embarazo de Adriana, y todo para manipular a Rafael. Todo ello mientras, dadas las circunstancias, Bernardo se ve obligado a tomar una drástica decisión.

Se trata de algo que tiene estrecha relación con el impactante e inesperado ofrecimiento que han hecho tanto José Luis como Victoria. Ahora bien, eso sí, para poder dar ese paso tan crucial en su vida debe hacer todo lo que está en su mano para tratar de convencer a Mercedes. ¿Lo logrará, a pesar de todo? Es consciente de que no va a ser nada fácil, pero no le queda más remedio que arriesgarse. Por si fuera poco, los espectadores han sido testigos de un instante verdaderamente tenso. ¿El motivo? En una visita a la Casa Pequeña, Adriana ha comenzado a encontrarse mal. Hasta tal punto que ha protagonizado un inesperado y preocupante desmayo por el que su bebé podría estar en peligro, como nunca antes. Estamos ante un instante verdaderamente crítico que podría marcar un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Y no es para menos!

¿Qué sucede en el capítulo 221 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, martes 29 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta sorprendente y exitosa serie diaria que se emite en La 1 de Televisión Española van a poder ser testigos de cómo Pedrito, por fortuna, ha conseguido encontrar a Adriana inconsciente tras haberse desmayado. ¿Conseguirán salvarla? ¿Y al bebé?

Bernardo, por su parte, no tarda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para reunirse con José Luis. ¿Será un avance para que la paz entre las dos casas llegue de una vez por todas? Por si fuera poco, observamos cómo tiene lugar la llegada de alguien completamente sorprendente, a la par que inesperado.

Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a Amanda. La madre de Leonardo no ha dudado en dar el importantísimo paso de instalarse en Valle Salvaje, donde tiene la oportunidad de conocer a quien más esperaba ver. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.