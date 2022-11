Laura Escanes, de compañera de vida a competencia directa de Risto Mejide

En los últimos meses, la vida de Laura Escanes ha dado un giro de 180 grados. Pese a haber formado uno de los tándem más consolidados a nivel nacional, la influencer y Risto Mejide ponían punto final a su matrimonio durante el pasado mes de septiembre. Lo que nadie podía llegar a imaginar es que, unas semanas después, la modelo sería captada besándose con Álvaro de Luna y dejando entrever que ha pasado página sin mirar atrás.

Sea como fuere, lo cierto es que la joven sigue plenamente centrada en su trayectoria profesional, intentando evitar hablar en público sobre el ámbito amoroso para únicamente dar importancia a lo laboral, lo cual parece estar yéndole viento en popa. Prueba de ello es su último fichaje por El Desafío, programa de Antena 3 en el que varios famosos se ponen a prueba a la hora de llevar a cabo pruebas de lo más complejas y en el que ya participó recientemente su amiga María Pombo.

Ha sido hace escasas horas cuando la cadena en cuestión ha desvelado que la catalana será una de sus concursantes de cara a la próxima temporada: “Laura Escanes acepta el desafío”, comentan en la página web junto a un vídeo en el que la joven aparece con otros rostros conocidos como el de Ana Guerra, Rosa López, Florentino Pérez o Boris Izaguirre, que también se sumarán al elenco de participantes de un espacio televisivo que promete ser todo un éxito.

De esta manera, Laura da portazo definitivo a todo aquello que tiene relación con su ex. Y es que, mientras que él sigue ejerciendo como juez de Got Talent, ella se ha decantado por la competencia directa de Telecinco, y ahora solo hace falta esperar para saber si también compartirán horario televisivo y por quién se decanta la audiencia al dar unos mejores datos a una cadena u otra.

No obstante, cabe destacar que este no es el único reto profesional al que se enfrenta Escanes. Hace escasos días, la influencer desvelaba en su cuenta de Instagram la inauguración de Entre el cielo y las nubes, un nuevo podcast en el que tendrá oportunidad de solventar las dudas de sus casi 2 millones de seguidores en torno a su vida, permaneciendo así de manera más cercana con todos ellos. Un movimiento que también suponía toda una declaración de intenciones hacia Risto Mejide, ya que hace tan solo unas semanas, ambos eran protagonistas de Cariño, ¿pero qué dices?, un podcast en el que la ex pareja hablaba largo y tendido sobre algunos temas de vital importancia, como por ejemplo si creen o no que el amor puede ser para siempre. Una pregunta con la que ya dejaron entrever que tenían cierta disparidad de opiniones en asuntos que podrían ser clave de cara a la continuidad de su historia de amor, la cual no parece tener opción de retorno.