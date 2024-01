Álvaro de Luna dispara contra Laura Escanes en su última canción: «Pa’ ti no tengo tiempo»

Si el 2023 comenzó con el hit de Shakira junto a Bizarrap, donde hablaba, como nunca antes lo había hecho, sobre su ruptura con Gerard Piqué, este 2024 ha sido el turno de Álvaro de Luna. Diecisiete días después de Año Nuevo, el intérprete ha lanzando una nueva canción que, en cuestión de horas, se ha convertido en una de las más comentadas de su carrera musical por la letra que contiene. Y es que si analizamos cada verso, todo parece indicar que hay una clara destinataria: Laura Escanes.

Álvaro de Luna en un concierto en Madrid/ Gtres

El artista finalizó su relación sentimental con la influencer a mediados del pasado mes de octubre y, aunque en la mayoría de sus apariciones públicas ha intentado ser fiel al hermetismo que le caracteriza, en cuanto a su vida privada se refiere, en esta ocasión ha decidido dejar aparcada dicha discreción. «Yo quise todo contigo. Y tu quisiste dolerlo», «Yo como tonto creyendo en tus cuentos», «Tu quisiste matar lo que creí que sería eterno», «Pa’ ti no tengo tiempo», «Descuidaste lo nuestro y solo cuidaste lo que se veía», son solo algunos de los párrafos que compone el nuevo single de Álvaro de Luna, el cual se ha publicado bajo el título Suerte.

Álvaro de Luna presente su nuevo single en Instagram/ Redes Sociales

Y es que, a juzgar por la letra de la canción, suerte es lo que desea a Laura Escanes en esta nueva etapa donde ambos han decidido continuar por caminos separados: «Yo te deseo mucha suerte. Que a ti te guarde la vida. Pero en el mundo no hay nadie que gane dos veces la lotería. Yo te quise pa’ siempre. Pero tú no lo veías», rezan algunos de los versos de este nuevo proyecto que acaba de salir a la luz.

Como era de esperar, las redes han comenzado a especular sobre el motivo que propició el fin de su historia de amor, el cual aún continúa inmerso en un gran misterio, ya que se desconocen las causas que pudieron llevarles a tomar esta drástica decisión en su romance. Sin embargo, lo cierto es que la letra de Suerte se posiciona en un punto muy distanciado de las primeras palabras que ofreció Álvaro de Luna a la cámara tras la sonada ruptura, donde aseguró que continuaba teniendo mucho cariño a Laura.

Todo contigo, el inicio de su romance

Álvaro de Luna y Laura Escanes en la Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. 2023/ Gtres

Suerte no es la primera canción que, supuestamente, dedica Álvaro de Luna a Laura Escanes. Y es que cabe recordar que nada más conocerse su noviazgo con la creadora de contenido, el artista rompió récords con Todo contigo, una de las canciones más emblemáticas de su trayectoria y con la que más éxito consiguió, posicionándole en lo alto de varios rankings de escuchas del país. En ella, reconocía su enamoramiento hacia la catalana, a la cual llegó a dedicarle la letra, en riguroso directo, en más de uno de sus conciertos: «Tú me has devuelto las ganas. Yo quiero todo contigo. Perdidos en una playa hasta que el sol se vaya. Y la luna sea testigo», reza la letra del single mencionado.